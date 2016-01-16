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إصابة 2 واعتقال ثالث من قبل قوات الاحتلال بفلسطين

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إصابة 2 واعتقال ثالث من قبل قوات الاحتلال بفلسطين إصابة 2 واعتقال ثالث من قبل قوات الاحتلال بفلسطين

>كشفت مصادر طبية فلسطينية أن المواجهات التى اندلعت، مساء اليوم، بين قوات الاحتلال وشباب بلدة الخضر جنوب بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة أسفرت عن إصابة شاب برصاص الاحتلال فى رأسه.

وقالت المصادر إن الشاب يدعى عبدالله صلاح "28 عاما" وأصيب بشظايا الرصاص الحى فى رأسه وتم نقله مستشفى بيت لحم لتلقى العلاج، مشيرة إلى أن المواجهات والتى اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة أسفرت كذلك عن إصابة شاب آخر بالرصاص المطاطى.

وفى سياق أخر، اعتقلت قوات الاحتلال شابين اثنين بعد مداهمته أحد المنازل فى حارة جابر بالمنطقة الجنوبية لمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.
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مصر 365