فرنسا تشارك فى اجتماع مجلس الشئون الأوروبى لبحث الأوضاع فى سوريا والعراق

>يشارك وزير الدولة الفرنسى للشئون الأوروبية هارليم ديزير الاثنين المقبل ببروكسل فى اجتماع مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبى لبحث تطورات الأوضاع فى سوريا والعراق وأوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال فى تصريح مساء أمس الجمعة إن الإجتماع سيتناول الأوضاع الإنسانية فى سوريا والعملية السياسية الجارية برعاية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى سوريا ستيفان دى ميستورا، فضلا عن جهود مكافحة تنظيم داعش ومشكلة اللاجئين السوريين فى ضوء المؤتمر الذى ستستضيفه لندن فى 4 فبراير المقبل.

وأضاف نادال إن النقاش سيدور أيضا حول جهود التحالف الدولى ضد داعش وضرورة مواصلة الإصلاحات التى يقودها رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، كما سيبحث تطورات الأوضاع فى أوكرانيا وتقييم الاصلاحات الجارية، فضلا عن دعم الاتحاد الأوروبى لتنفيذ اتفاقات "مينسك".