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أوباما يبحث مع فريق الأمن القومى الأمريكى تكثيف جهود التصدى لداعش

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أوباما يبحث مع فريق الأمن القومى الأمريكى تكثيف جهود التصدى لداعش أوباما يبحث مع فريق الأمن القومى الأمريكى تكثيف جهود التصدى لداعش

>اجتمع الرئيس الأمريكى باراك أوباما مع أعضاء فريق الأمن القومى الأمريكى وذلك لبحث سبل تكثيف الجهود الرامية لمواجهة تنظيم داعش.

وذكر بيان البيت الأبيض أن أوباما اطلع على التقدم الذى أحرزته القوات العراقية مؤخرا لاستعادة مدينة الرمادى من أيدى عناصر تنظيم داعش وكذلك مواصلة تنسيق وتسريع جهود التحالف الدولى العسكرية على كافة الجبهات الممكنة فى العراق وسوريا.

وقد طالب أوباما من فريقه للأمن القومى مواصلة تكثيف الجهود الحالية للقضاء على تنظيم داعش والعمل مع شركاء الولايات المتحدة لدعم التنسيق العسكرى وضرب شبكات العناصر المقاتلة الأجنبية والتصدى لمحاولات تنظيم داعش للتوسع خارج سوريا والعراق.

كما امر أوباما بتعزيز الجهود لتجفيف مصادر تمويل داعش وإحباط مخططات التنظيم الإرهابى فى الخارج. وأكد أوباما خلال الاجتماع أن تقويض وتدمير تنظيم داعش سيتطلب مواصلة التنسيق والتعاون بين مختلف الشركاء الدوليين .. موضحا استمرار التزام الولايات المتحدة بقيادة جهود التحالف الدولى لمحاربة تنظيم داعش.
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