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57%من القراء يتوقعون نجاح جهود الزراعة والصحة فى التصدى لأنفلوانزا الطيور

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57%من القراء يتوقعون نجاح جهود الزراعة والصحة فى التصدى لأنفلوانزا الطيور 57%من القراء يتوقعون نجاح جهود الزراعة والصحة فى التصدى لأنفلوانزا الطيور
فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح جهود وزارتى الزراعة والصحة فى التصدى لأنفلوانزا الطيور والخنازير، توقع غالبية القراء نجاح وزارتى الصحة والزراعة فى مواجهة أنفلوانزا الطيور والخنازير.

وتوقع 57% من القراء نجاح وزارتى الصحة والزراعة فى مواجهة أنفلوانزا الطيور والخنازير، بينما اسبعد 41% من القراء نجاح وزارتى الصحة والزراعة فى مواجهة أنفلوانزا الطيور والخنازير، فى الوقت الذى أعرب فيه 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.


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