أخبار عاجلة

تغطية خاصة - تصريحات رئيس مجلس الوزراء بعد لقاؤه بأسقف طنطا الأنبا بولا بطران الغربية -
بالصور.. "كرسي أعرج".. آخر ما تبقى من تفجير "المرقسية" -
صور- استنفار أمني بالعاصمة ومدير الأمن يتفقد خدمات الكنائس -
من هي العميد نجوى الحجار أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية؟ -
تغطية خاصة - رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لغرفة عمليات مركزية بموقع حادث كنيسة طنطا -
مراسلة صحيفة التايمز البريطانية || أبطال اليوم هم رجال وسيدات الشرطة الذين منعوا الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالأسكندرية. -
تغطية خاصة - النائب العام يتفقد موقع التفجير الذي وقع بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم -
تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب -
تغطية خاصة - النائبة مارجريت عازر: لن ينتهي الإرهاب في مصر أمنيآ .. والحل هو تغيير مناهج التعليم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الحكومة تراجع غدا الاستعدادات النهائية لزيارة رئيس الصين لمصر الشهر الجارى

Google+ Print
الحكومة تراجع غدا الاستعدادات النهائية لزيارة رئيس الصين لمصر الشهر الجارى الحكومة تراجع غدا الاستعدادات النهائية لزيارة رئيس الصين لمصر الشهر الجارى
يعقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، غدا الأحد، اجتماعا بحضور وزراء النقل والكهرباء والإسكان والتعاون الدولى والاستثمار، لمراجعة الاستعدادات النهائية لزيارة الرئيس الصينى " شى جين بينج" لمصر المقررة الشهر الجارى، للانتهاء من تحديد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الخاصة بمشروعات التعاون المقرر بين البلدين فى مجالات النقل والكهرباء والإسكان والزراعة والثقافة.

و يأتى فى مقدمته مجالات التعاون بين والصين انشاء القطار الكهربائى لنقل الركاب بين مدينتى السلام والعاشر ، ومشروع قطار آخر لنقل البضائع بين بلبيس والروبيكى، إلى جانب مشروع انتاج ١٣٠ عربة قطارات بتكلفة 1.5 مليار دولار.


>- الرئيس الصينى يشارك فى أول احتفالات العام الثقافى المصرى الصينى بالأقصر
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم

عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم

تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب

تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب

تغطية خاصة - النائبة مارجريت عازر: لن ينتهي الإرهاب في مصر أمنيآ .. والحل هو تغيير مناهج التعليم

تغطية خاصة - النائبة مارجريت عازر: لن ينتهي الإرهاب في مصر أمنيآ .. والحل هو تغيير مناهج التعليم

شهادات مروعة عن حادثة تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا عاصمة الحلوى في مصر

شهادات مروعة عن حادثة تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا عاصمة الحلوى في مصر