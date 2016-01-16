الحكومة تراجع غدا الاستعدادات النهائية لزيارة رئيس الصين لمصر الشهر الجارى

يعقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، غدا الأحد، اجتماعا بحضور وزراء النقل والكهرباء والإسكان والتعاون الدولى والاستثمار، لمراجعة الاستعدادات النهائية لزيارة الرئيس الصينى " شى جين بينج" لمصر المقررة الشهر الجارى، للانتهاء من تحديد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الخاصة بمشروعات التعاون المقرر بين البلدين فى مجالات النقل والكهرباء والإسكان والزراعة والثقافة.

و يأتى فى مقدمته مجالات التعاون بين مصر والصين انشاء القطار الكهربائى لنقل الركاب بين مدينتى السلام والعاشر ، ومشروع قطار آخر لنقل البضائع بين بلبيس والروبيكى، إلى جانب مشروع انتاج ١٣٠ عربة قطارات بتكلفة 1.5 مليار دولار.

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