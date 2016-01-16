"الزراعة" : ضخ سلع غذائية ولحوم بأسعار مخفضة فى المحافظات اليوم

قال الدكتور عبد الكريم زيادة رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة،إنه تم اتخاذ حزمة إجراءات رقابية مشددة على منافذ بيع السلع الغذائية واللحوم التابعة للوزارة سواء كانت ثابتة أو متحركة من خلال لجان مشكلة من قبل ادارة التسويق بقطاع الانتاج وأطباء بيطريين متخصصين من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، للحد من التلاعب فى الأسعار .

وأكد "عبد الكريم"،فى تصريحات لـ"اليوم السابع"،أنه سيتم ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية واللحوم المستوردة بمختلف محافظات الجمهورية بداية من اليوم السبت،بجانب طرح جميع منتجات القطاع من البقوليات والخضراوات ومنتجات الألبان،واللحوم المستوردة بأسعار مناسبة تقل عن الأسواق الخارجية بـ25%، لمحاربة الغلاء .

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