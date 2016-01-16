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المحكمة الإدارية العليا تصدر اليوم الحكم فى دعوى حل حزب "مصر القوية"

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المحكمة الإدارية العليا تصدر اليوم الحكم فى دعوى حل حزب "مصر القوية" المحكمة الإدارية العليا تصدر اليوم الحكم فى دعوى حل حزب "مصر القوية"
تصدر دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المطالبة بحل حزب القوية وإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر بالموافقة على تأسيس الحزب واعتباره كأن لم يكن، أو إلزام الحزب بتوفيق أوضاعه وتغيير اسمه.

وكان روفائيل بولس تواضروس المحامى ، ورئيس حزب "مصر القومى" قد أقام دعوى قضائية ، حملت رقم 14289 لسنة 68 قضائية. وأكد بولس تواضروس المحامى فى دعواه، أن حزب مصر القومى قد صدرت الموافقة على تأسيسه فى 17 أغسطس 2011، ثم صدرت بعد ذلك موافقة لجنة شئون الأحزاب على تأسيس حزب مصر القوية فى تاريخ لاحق، مما أوجد خلطًا واضحًا وصريحًا بين الحزبين فى الشارع المصرى.

وأضافت الدعوى، أن هذا أدى إلى بلبلة المواطنين نتيجة التقارب الشديد بين اسمى الحزبين، رغم ما الاختلاف الشديد بين الاتجاه السياسى للحزبين.

وأشار إلى أن حزب مصر القومى من الأحزاب ذات التيار المدنى الليبرالى القومى، بينما حزب مصر القوية من الأحزاب ذات المرجعية الدينية، وذلك بالمخالفة لقانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1997 وتعديلاته، مطالبًا بحل حزب مصر القوية.


>- المحكمة الإدارية العليا تفصل فى دعوى حل حزب "مصر القوية" 16 يناير المقبل

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مصر 365

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