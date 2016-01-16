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مصدر بـ"التعليم": لدينا 250 مسرحا بمدارس الجمهورية.. يعمل منهم 15 فقط

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مصدر بـ"التعليم": لدينا 250 مسرحا بمدارس الجمهورية.. يعمل منهم 15 فقط مصدر بـ"التعليم": لدينا 250 مسرحا بمدارس الجمهورية.. يعمل منهم 15 فقط
كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم عن عدد المسارح التابعة لمدارس الوزارة ، مشيرا إلى أن عددها يبلغ 250 مسرحا فقط، فى حين أن عدد المدارس يقارب الـ25 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" أن غياب المسارح من المدارس يؤثر بشكل كبير على ممارسة الأنشطة ،خاصة الموهوبين، لافتا إلى أن عدد المسارح الجاهزة 15 فقط.


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