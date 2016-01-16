أخبار عاجلة

تغطية خاصة - تصريحات رئيس مجلس الوزراء بعد لقاؤه بأسقف طنطا الأنبا بولا بطران الغربية -
بالصور.. "كرسي أعرج".. آخر ما تبقى من تفجير "المرقسية" -
صور- استنفار أمني بالعاصمة ومدير الأمن يتفقد خدمات الكنائس -
من هي العميد نجوى الحجار أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية؟ -
تغطية خاصة - رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لغرفة عمليات مركزية بموقع حادث كنيسة طنطا -
مراسلة صحيفة التايمز البريطانية || أبطال اليوم هم رجال وسيدات الشرطة الذين منعوا الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالأسكندرية. -
تغطية خاصة - النائب العام يتفقد موقع التفجير الذي وقع بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم -
تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب -
تغطية خاصة - النائبة مارجريت عازر: لن ينتهي الإرهاب في مصر أمنيآ .. والحل هو تغيير مناهج التعليم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

كمال أبو المجد: التظاهر فى 25 يناير يعطل الدولة وعلى الشباب دعم القيادة

Google+ Print
كمال أبو المجد: التظاهر فى 25 يناير يعطل الدولة وعلى الشباب دعم القيادة كمال أبو المجد: التظاهر فى 25 يناير يعطل الدولة وعلى الشباب دعم القيادة
قال الدكتور أحمد كمال أبو المجد، المفكر الإسلامى، إن الدعوة للتظاهر فى ذكرى ثورة 25 يناير محاولة لتعطيل استقرار مؤسسات الدولة، خاصة بعدما بدأ البرلمان فى عقد جلساته ومناقشة القوانين التى تم صدورها خلال الفترة الانتقالية.

وأضاف كمال أبو المجد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن على الشباب أن يدعم القيادة الحالية لتحقيق الاستقرار ، وألا يشارك فى دعوات العنف التى صدرت مؤخرا فى تلك الذكرى، لأن هناك دولا لا تريد لمصر الاستقرار .


>- كمال أبو المجد:على عبد العال يتميز بخبرة قانونية كبيرة وقادر على إدارة البرلمان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365