كمال أبو المجد: التظاهر فى 25 يناير يعطل الدولة وعلى الشباب دعم القيادة

قال الدكتور أحمد كمال أبو المجد، المفكر الإسلامى، إن الدعوة للتظاهر فى ذكرى ثورة 25 يناير محاولة لتعطيل استقرار مؤسسات الدولة، خاصة بعدما بدأ البرلمان فى عقد جلساته ومناقشة القوانين التى تم صدورها خلال الفترة الانتقالية.

وأضاف كمال أبو المجد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن على الشباب أن يدعم القيادة الحالية لتحقيق الاستقرار ، وألا يشارك فى دعوات العنف التى صدرت مؤخرا فى تلك الذكرى، لأن هناك دولا لا تريد لمصر الاستقرار .

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