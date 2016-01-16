لعبة أطفال بالقرب من برج للكهرباء تثير الذعر فى الفيوم

اشتبهت قوات الأمن فى جسم غريب موضوع أسفل برج كهرباء خلف مبنى الأحوال المدينة بمنطقة الكيمان بمدينة الفيوم، وبعد انتقال قوات الحماية المدنية لفحص الجسم الغريب، فى ظل تواجد سيارات الإسعاف برئاسة الدكتور سامح محمد مدير إسعاف الفيوم، تبين أنه عبارة عن لعبة أطفال.

وكان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطاراً بالاشتباه فى جسم غريب أسفل برج كهرباء خلف مبنى الأحوال المدنية بمدينة الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوة من خبراء المفرقعات والحماية المدنية لفحص الجسم المشتبه فيه.

وأكدر مصدر أمنى بالفيوم، أن الجسم الغريب الذى عثر عليم وتم الاشتباه به بقاعدة برج خلف اأحوال المدنية بمدينة الفيوم تبين أنه عبارة عن لعبة أطفال صينى تطفئ وتنور، وتم وضعها بقاعدة البرج للاشتباه بها وإثارة الذعر.