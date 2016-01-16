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تغييرات الحمل والبلوغ من أسباب انحسار اللثة عند النساء

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تغييرات الحمل والبلوغ من أسباب انحسار اللثة عند النساء تغييرات الحمل والبلوغ من أسباب انحسار اللثة عند النساء
انحسار اللثة مشكلة يعانى منها الرجال والسيدات لأسباب وعوامل مختلفة، منها الإصابة ببعض الأمراض كالسكر.. ويقول الدكتور محمد عماد، استشارى علاج الأسنان والتركيبات الثابتة، إن انحسار اللثة يعنى عدم بقائها فى مكانها الطبيعى حول الأسنان والضروس، ما يؤدى لظهور جذور الأسنان وتعرض الشخص لبعض المشاكل الصحية الخاصة بالفم واللثة.
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>التغييرات الفسيولوجية والهرمونية


>ويضيف د. عماد: بعض الأسباب تزيد لديهن فرص الإصابة بانحسار اللثة نتيجة التغييرات التى يتعرضن لها فى مراحل حياتهن، ومنها التغييرات الفسيولوجية الخاصة بفترتى الحمل والبلوغ، فضلا عن أن بعض الأمراض تساهم فى زيادة فرص الإصابة وفى مقدمتها "السكر".

نصائح


>وينصح د.عماد بالاهتمام بصحة الأسنان والفم للحماية من مثل هذه المشاكل الصحية.
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