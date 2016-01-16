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"النيل للإعلام" بطور سيناء ينظم حلقة نقاشية لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة بالمجتمع

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"النيل للإعلام" بطور سيناء ينظم حلقة نقاشية لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة بالمجتمع "النيل للإعلام" بطور سيناء ينظم حلقة نقاشية لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة بالمجتمع
صرح عبد الحميد فتحى مدير عام مجمع إعلام جنوب سيناء، لـ "اليوم السابع" أن مركز النيل للإعلام بطور سيناء، سينظم يوم الثلاثاء 19يناير وحتى 21يناير حلقة نقاشية بعنوان دمج ذوى الاعاقة داخل المجتمع بالاشتراك مع جمعية التاهيل الاجتماعى بطور سيناء.

وقال إن الدورة لمدة ثلاث أيام لمناقشة كيفية دمج ذوى الإعاقات الخاصة أو متحدى الإعاقة داخل المجتمع.

واشار إلى أن الحلقة النقاشية سيشارك فيها فؤاد عبدالعظيم مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بجنوب سيناء، وعبدالعزيز سرورمدير مركز التأهيل الاجتماعى بطور سيناء وعبدالوهاب المقاول ممثل جمعية التأهيل الإجتماعى .

وبحضور جمهور متنوع يمثل جمعية التاهيل الاجتماعى وركز التاهيل ومنظمات المجتمع المدنى ومديريات خدمية .
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