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اليوم.. سماع شهادة اللواء "سامى سيدهم" بقضية إقتحام سجن بورسعيد

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اليوم.. سماع شهادة اللواء "سامى سيدهم" بقضية إقتحام سجن بورسعيد اليوم.. سماع شهادة اللواء "سامى سيدهم" بقضية إقتحام سجن بورسعيد
تستمع اليوم السبت محكمة جنايات بورسعيد والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، خلال جلسة محاكمة المتهمين بقضية محاولة "إقتحام سجن بورسعيد"، عقب صدور الحكم فى قضية "مذبحة الاستاد"، ما أسفر عن مقتل 42 شخصًا، بينهم ضابط وأمين شرطة، لجلسة 16 يناير، لشهادة اللواء سامى سيدهم مساعد وزير الداخلية الاسبق وقت الاحداث.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، و40 آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية أنفة البيان إلى المحكمة.

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