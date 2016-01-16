نظر محاكمة صاحب شركة استولى على 165 مليون دولار من المواطنين.. اليوم

تنظر الدائرة الثانية بجنايات محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكى وعضوية كل من المستشارين سامى شومان، وجمال أبو خليفة، نظر محاكمة رجل الأعمال محمد نبيل شرف، المتهم بتوظيف أموال أكثر من 7000 مواطن، و6 آخرين.

وكانت المحكمة قررت تأجيل الجلسة الماضية لمناقشتها فى تقريرها حول وضعها لخطة استيراد اموال المجنى عليهم، البالغة 165 مليون دولار.

وناقش القاضى المتهم بشأن البنود التى وردت بتقرير اللجنة، هل تم تحديد أماكن أموال الضحايا، نعم متواجدة بثلاث بنوك مختلفة، كما وضحت لها أسماءهم، ولكنى لم أفصح عن أرصدتى، بينما استطيع توفير نسخة إلكترونية من بيان أماكن المدعين، فيما قال الدكتور محمد نافع دفاع المتهم بأنه تقدم بمذكرة للجنة باستخدام الصلاحيات المتاحة لنقل لاب توب وهاتف محمول لشرف داخل محبسه بغرض مساعدته فى إعادة أموال المواطنين، إلا أن اللجنة رفضت.