النيابة تأمر بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقاً بمياه الصرف الصحى بالحوامدية

أمرت نيابة البدرشين برئاسة المستشار رامى منصور رئيس النيابة، بدفن جثة "عبد الرحمن.م" 3 سنوات والذى غرق بمياه الصرف الصحى التى أغرقت منزله بمنطقة الحوامدية، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الوفاة.

وكان طفل يبلغ من العمر 3 سنوات لقى مصرعه بعد غرقه بمياه الصرف الصحى التى أغرقت منزل أسرته، حيث سقط من أعلى السرير وغرق بمياه الصرف الصحى وتم إخطار النيابة للتحقيق.

وبإجراء التحريات تبين ان إنسداد بماسورة مياه الصرف الصحى تسبب فى غرق منزل أسرة الطفل، وأثناء وجود الطفل أعلى السرير سقط أرضا فغرق بالمياه، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الادارة العامة لمباحث الجيزه وتولت النيابة التحقيق.