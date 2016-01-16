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الأمن السودانى يجمد نشاط إحدى الزوايا الدينية تحسبا لوقوع أعمال عنف

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الأمن السودانى يجمد نشاط إحدى الزوايا الدينية تحسبا لوقوع أعمال عنف الأمن السودانى يجمد نشاط إحدى الزوايا الدينية تحسبا لوقوع أعمال عنف

>قررت السلطات الأمنية السودانية، مساء أمس الجمعة، تجميد نشاط ما عرف "بزاوية الأمين عمر الأمين"، بمحلية أمدرمان بولاية الخرطوم، ومنع تجمع روادها بالزاوية، تفاديا لأى احتكاكات أو أعمال عنف، يتوقع أن تنتج من تلك التجمعات، وذلك على خلفية الأحكام القضائية بالإدانة التى صدرت بحق منسوبى تلك الزاوية.

وأصدرت السلطات الأمنية بأمدرمان بيانا توضيحيا بشأن إجراءات تجميد نشاط زاوية الأمين عمر، أكدت فيه أنه على إثر التداعيات التى حدثت مساء اليوم الجمعة، والتى تمثلت فى التجمع الذى قام به بعض المواطنين من أحياء "بيت المال، وودالبنا، وودأرو، وابى روف"، على خلفية الأحكام القضائية بالإدانة التى صدرت بحق منسوبى ما يعرف بزاوية الأمين عمر الأمين.

وأوضح البيان الأمنى، أنه على إثر ما توافر من معلومات دقيقة حصلت عليها الشرطة والأجهزة الأمنية بولاية الخرطوم، باحتمال وقوع أعمال عنف نجحت فى احتواءها، وحفاظا على السلامة والطمأنينة العامة فى محيط مساكن المواطنين حول ما عرف بالزاوية.

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مصر 365