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بلدية الحازمية تفي بوعدها.. شارع بإسم سميرة توفيق!

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الجمعة 15-01-2016 23:29

بعدما تربعت على عرش الأغنية البدوية ، وإعتلت أهم المسارح العالمية وقدمت أجمل الأفلام السينمائية ، ورفعت إسم لبنان عالياً ، بعد كل هذا النجاح ، عادت أميرة الغناء البدوي سميرة توفيق لتستقر في الحازمية، المدينة الأحبّ على قلبها، حيث تملّكت منزلها الأوّل .

ولأنها آمنت بهذه المدينة التي ذاع صيتها فأصبحت مدينة الإستثمارات الناجحة، كرّم المجلس البلدي في الحازمية المطربة سميرة توفيق في منزلها في شهر تموز الماضي، حيث وعدها الرئيس بأن يحمل اسمها رسميّاً الشارع المحاذي لمنزلها. وبالفعل، بدأت منذ ذاك الوقت التحضيرات لهذا الحدث الضخم.

ولهذه الغاية، زار وفد من مجلس بلدية الحازمية برئاسة السيد جان الياس الأسمر المطربة سميرة توفيق في منزلها، حيث سلّمها الأسمر قرار المجلس البلدي رقم 205/2015 المصدّق من قبل معالي وزير الداخلية والبلديات والذي ينص في مادته الأولى على ما يأتي:

"الموافقة على تسمية الشارع الممتد من العقار 2555/الحازمية (مبنى تلفزيون لبنان) ولغاية أوتوستراد الحازمية – عاليه على إسم الفنانة سميرة توفيق وتكليف رئيس المجلس البلدي الإستكمال".

وتجري حالياً الإستعدادات للإحتفال الرسمي والشعبي لهذا الحدث المميّز.


المطربة الكبيرة سميرة توفيق بكت من شدّة الفرح، وشدّدت على أنها "بنت الحازمية" وأنّ ما قام به المجلس البلدي في الحازمية قد ترك أثراً عميقاً في نفسها، فهو بأهميته يساوي كل التكريمات التي حصلت عليها في لبنان ومختلف دول العالم.

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