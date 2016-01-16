سعد المجرد يحيي حفلات بالمغرب ووالده يعد بمفاجأة خلال العام

يحيي الفنان سعد المجرد يومي السبت والأحد من الأسبوع الجاري بكل من مسرح محمد الخامس بالرباط ومركب ميغاراما بالدار البيضاء حفلاً يستهل بهما حفلاته المقبلة بالمغرب وبالعالم العربي ومن المتوقع أن تنفذ تذاكر الحفلين بالكامل خصوصاً وأن ثمن التذكرة التي تتعدى (1000) درهم وفضاءات الحفلين تبدو مريحة ومكيفة وتتسع لجمهور سعد الذي عبر بدوره عن شغفه لملاقاة جمهوره في البلد الذي ولد وترعرع فيه وهو الذي طالما عبر في مناسبات كثيرة عن رغبته في تنظيم حفلات غنائية بالمغرب بشرط أن يكون بمعايير احترافية لضمان الفرجة، والمتعة لجمهوره ولم يتردد المجرد في الكشف عن غبطته للغناء لجمهوره يومي السبت والأحد المقبلين حيث عبر على صفحته الرسمية عن سعادته وهو يلتقي جمهوره المغربي في حفلي الرباط والدار البيضاء.

وتزامنا مع الحفلين المذكورين كشف والد سعد الفنان البشير عبده بأن عام 2016 سيكون عام المفاجأة السارة لجمهوره، ولجمهور سعد حيث يجري التحضير ل (ديو) غنائي سيجمعهما في غضون هذا العام فضلا عن مشاريع غنائية أخرى لكل منهما ونذكر أن سعد المجرد ووالده المطرب البشير عبده في حوزتهما ديو مشترك يحمل عنوان (أنت عزيز وغالي) الذي لقي نجاحاً كبيراً ورواجاً إعلامياً مشجعاً.

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