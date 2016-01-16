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وفاة عارضة برازيلية بسبب حقنة تجميل.. هذه التفاصيل

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السبت 16-01-2016 00:27

لقيت راكيل سانتوس، عارضة الأزياء البرازيلية والوصيفة الأولى لملكة جمال البرازيل، حتفها أثناء خضوعها لعملية تجميلية بسبب زيادة التجاعيد حول فمها.

وأشارت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية إلى أن العملية التجميلية أدت الى وفاة سانتوس البالغة من العمر 28 عاماً، ويجري التحقيق حالياً لمعرفة سبب الوفاة الذي يرجح أن يكون إما نتيجة سكتة قلبية أو استخدام طبيب التجميل لحقن غير شرعية.

أما صحيفة "إندبندنت"، فقالت إن راكيل توفيت إثر أزمة قلبية بعد ساعات من خضوعها لعملية تجميلية بسيطة المعروفة باسم "الصيني" بسبب زيادة التجاعيد حول فمها، وقامت بإجرائها في مستشفى في نيتيروي بالقرب من ريو دي جانيرو.

وصرح زوج عارضة الأزياء البرازيلية جيلبرتو أزيفيدو، أن زوجته عانت من تزايد في ضربات القلب والتنفس السريع إثر خضوعها للعملية الجراحية.

من جهته أفاد الجراح فاغنر مورايس، الذي أجرى العملية، أن سانتوس تعرضت لمضاعفات بسبب التدخين واستخدامها لحقن الستيرويد، مضيفا بأن والدتها صرحت أن ابنتها كانت تدخن 3 علب سجائر يومياً منذ قرابة 10 أعوام.

اما تقرير الطب الشرعي، فاستبعد أن يكون التدخين أو حقن تلك المادة قد تسبب في موت راكيل سانتوس.

وفي هذا الاطار، أفادت هيئة الأطباء بريو دي جانيرو أن الطبيب الجراح لم يحصل على شهادة في الاختصاص.

 

 

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