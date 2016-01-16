شقيق سيلين ديون بين الحياة والموت.. هل يفجعها السرطان ثانية؟

بعد يوم واحد فقط على رحيل زوجها وشريك حياتها، كشفت صحيفة People الأمريكية، أن دانيال شقيق النجمة الكندية سيلين ديون يصارع السرطان، وحالته الصحية لا تبشر بالخير ابداً، اي انه قد يفارق الحياة بين يوم وآخر.

وكشفت بعض المصادر المقربة من العائلة ان دانيال البالغ من العمر 59 عاماً، وهو أحد أشقاء ديون الـ 13، معلق بين الحياة والموت، لدرجة ان العائلة توقعت رحيله يوم الثلاثاء الماضي بسبب تردي وضعه الصحي بشكل كبير حينها.

بالفعل، لا تحسد سيلين ديون على وضعها الحالي، فقد خسرت زوجها René Angélil بعد صراع طويل وجريء ضد السرطان، وها هي اليوم تعيش مع شقيقها آخر ايامه. فهل يفجعها السرطان مرة أخرى؟

يشار إلى أن Angélil، الذي حارب السرطان لما يقارب الـ 20 عاماً، وافته المنية في لاس فيغاس في منزل الزوجين قبل يومين فقط من عيد ميلاده الـ 74، وبعد شهر واحد من احتفالهما بعيد زواجهما الـ 21 ،أيّ يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول.

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