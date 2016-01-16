لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان: أنهينا 4 قوانين وعرضهم على المجلس غدا

قال السفير محمد العرابى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن اللجنة أنهت عملها بشكل كامل، وجهزت 4 قوانين وستعرضهم على الجلسة العامة للمجلس المقرر عقدها غدا الأحد.

وأضاف "العرابى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن القوانين التى وافقت عليها اللجنة، وستعرضها فى الجلسة العامة هى قانون استرداد الأموال المهربة، وقانون تبادل المحكوم عليهم، وقانون تشكيل مجلس الأمن القومى، وقانون تشكيل مجلس الدفاع القومى.

وأوضح رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن جميع القوانين التى عرضت على اللجنة لمراجعتها وفقا للمادة 156 من الدستور لم تجد فيها اللجنة أى أزمات فى إقرارها والموافقة عليها.

- "العلاقات الخارجية" بالبرلمان تبدأ اجتماعها لمناقشة قانون الأموال المهربة