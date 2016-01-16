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الجيزة تعلن توفير فرص عمل بمنظومة النظافة بأجر 30 جنيها لليوم الواحد

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الجيزة تعلن توفير فرص عمل بمنظومة النظافة بأجر 30 جنيها لليوم الواحد الجيزة تعلن توفير فرص عمل بمنظومة النظافة بأجر 30 جنيها لليوم الواحد
أعلن اللواء علاء الهراس، نائب محافظ الجيزة للأحياء، عن توفير فرص عمل بمنظومة النظافة الجديدة المقرر تطبيقها بالمحافظة خلال أيام، بأجر 30 جنيها لليوم الواحد .

وأضاف نائب المحافظ لليوم السابع، أن هيئة النظافة ستقوم بالإعلان عن احتياجها للعمالة الجديدة بنظام "أجر مقابل عمل"، على أن تكون 3 ورديات باليوم ، مضيفا أنه لم يتم تحديد السن ولكن سيتم مراعاة قبول الشباب.

وكانت محافظة الجيزة، قد أعلنت عن تطبيق منظومة جديدة للنظافة تعتمد على الجمع السكنى من المنازل بمشاركة شركات تعمل بمجال النظافة بجانب مشاركات المجتمع المدنى.


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