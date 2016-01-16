"ريكو الشرطة" تريند على تويتر بعد ارتباط اسمه بالزمالك

جاء هاشتاج "صلاح ريكو" لاعب نادى اتحاد الشرطة، ضمن قائمة الأكثر تداولاً على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صباح اليوم السبت، بعد ارتباط اسمه فى الآونة الأخيرة بنادى الزمالك وتداول أنباء عن إمكانية انتقاله للقلعة البيضاء.

وجاءت تعليقات جماهير الزمالك متباينة بين من يشكر فى اللاعب وبين من عبر عن عدم الحاجة لضمه للفريق، خاصة مع وجود عدد كبير من لاعبى منتصف الملعب، وهو مركزه الأساسى.

وجاءت أبرز تغريدات الهاشتاج كالتالى " صلاح ريكو ايه دا اللي ميدو مغرم بيه، احنا عاوزين ناس تخاف وتقدر التيشرت مش لاعيبه ومحسوبه علي نادينا"، "صلاح ريكو هيبقى صفقة الموسم للزمالك هذا العام ..هيفرق معانا جدا والزمالك محتاجه وهيطور منه وهيفيدنا جدا"، " هي ناقصه زحمه في نص الملعب"، " رأي في موضوع صلاح ريكو، لو جيه يبقي خير و بركة، لو ماجاش أهو بردو خير و بركة"، و" لاعب ممتاز ومستقبل كبير للزمالك، مبروك للملوك"

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