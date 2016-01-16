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وزير البيئة: أغلب المحارق الطبية الموجودة بالمستشفيات لا تعمل بكفاءة

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وزير البيئة: أغلب المحارق الطبية الموجودة بالمستشفيات لا تعمل بكفاءة وزير البيئة: أغلب المحارق الطبية الموجودة بالمستشفيات لا تعمل بكفاءة
أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة ، أن أغلب المحارق الطبية الموجودة بالمستشفيات لا تعمل بكفاءة ، مضيفا أن الوزارة تحاول فتح الباب أمام التكنولوجيا الحديثة للتخلص من تلك المخلفات بشرط أن تتوافق مع قانون البيئة .

وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك أكثر من تكنولوجيا تستخدم حاليا للتخلص من النفايات منها محارق "الميكرويف" و"الأوتوكلاف" بالإضافة الى محارق بأفران جديدة ذات الغرفتين دخلت مؤخرا المجال .

وأشار فهمى الى أن الوزارة قامت مؤخرا بفتح باب الاستثمار فى مجال التخلص من نفايات المستشفيات وتقدم العديد من المستثمرين بالفعل وتم دراسة تلك العروض مضيفا: " العروض المقدمة للاستثمار فى النفايات جيدة جدا لكن للأسف هناك بيروقراطية فى التعامل بين الوزارات ".


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