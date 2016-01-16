سوريا لمجلس الأمن: ليس هناك أحد يهتم بالشعب السورى أكثر من الحكومة

>قالت سوريا لمجلس الأمن الدولى مساء أمس الجمعة أنه ليس هناك أحد يهتم بالشعب السورى أكثر من حكومة الرئيس بشار الأسد بعد أن اتهمت الأمم المتحدة الأطراف المتناحرة فى الصراع الدائر فى سوريا منذ خمس سنوات بارتكاب جرائم حرب من خلال تجويع المدنيين.

واجتمع مجلس الأمن الدولى لبحث حصار نحو 400 ألف نسمة فى سوريا. وتقول الأمم المتحدة إن نصفهم فى مناطق يسيطر عليها تنظيم داعش ونحو 180 ألف نسمة فى مناطق حكومية ونحو 12 ألف نسمة فى مناطق تسيطر عليها جماعات معارضة مسلحة.

وهذا ثانى اجتماع يعقده مجلس الأمن الدولى بشأن هذه القضية خلال الأيام الأخيرة بعد ظهور صور لمدنيين يتضورون جوعا فى بلدة مضايا التى تحاصرها قوات مؤيدة للحكومة السورية، وقالت منظمة أطباء بلا حدود الدولية إنها تأكدت من وفاة 35 شخصا نتيجة الجوع فى مضايا.