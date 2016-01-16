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لو وزنك رافض يقل.. تعرف على أسباب ثبات الوزن رغم "الرجيم"

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لو وزنك رافض يقل.. تعرف على أسباب ثبات الوزن رغم "الرجيم" لو وزنك رافض يقل.. تعرف على أسباب ثبات الوزن رغم "الرجيم"
ثبات الوزن رغم اتباع نظام غذائى لإنقاصه وصولا للجسم المثالى مشكله تواجه كثير من الناس.

عدم ثبات الوزن بعد الرجيم


>حول ذلك يقول الدكتور معتز عبد العزيز، أخصائى التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة: كثير من الأشخاص الذين اتبعوا نظاما غذائيا لإنقاص وزنهم بهدف الوصول للوزن المثالى يعانون من مشكلة ثبات الوزن رغم خضوعهم للرجيم، وذلك لأسباب وعوامل متعددة، أهمها:

طبيعية نظام الرجيم


>كثير من الأشخاص يتبعون نظاما غذائيا بدون إشراف طبى، معتمدين على تجارب الآخرين، ما يتسبب فى تعرضهم لمشكلة ثبات الوزن نظرا لأنه ليس بالضرورة كل نظام غذائى يتبعه شخص يصلح لشخص آخر.

زيادة الوزن بعد الرجيم


>بعض الأشخاص يتبعون نظاما غذائيا وحققوا خسارة عدد من الكيلوجرامات من وزنهم يعودون لاكتسابها مرة أخرى، فمثلا شخص وزنه 75 كليو اتبع نظاما غذائيا فوصل إلى 65 كيلو ثم زاد وزنه مرة أخرى، وتكرار ذلك يتسبب فى مقاومة الجسم لعدم إنقاص الوزن عن 65 كليو رغم اتباع "الرجيم".

وينصح د. معتز باتباع نظام غذائى لإنقاص الوزن تحت إشراف الطبيب لتفادى التعرض لمشاكل ثبات الوزن وغيرها، خاصة أن طبيعية كل جسم تختلف عن جسم الشخص الآخر.

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