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روتارى القاهرة يدشن قافلة طبية مجانية لمرضى الوادى الجديد نهاية يناير

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روتارى القاهرة يدشن قافلة طبية مجانية لمرضى الوادى الجديد نهاية يناير روتارى القاهرة يدشن قافلة طبية مجانية لمرضى الوادى الجديد نهاية يناير
قالت الإذاعية إكرام حمد الله منسق نادى روتارى العبور بالقاهرة ان النادى يستعد لتنظيم قافلة طبية لمحافظة الوادى الجديد نهاية شهر يناير الجارى لتوقيع الكشف الطبى واجراء العمليات الجراحية بالمجان للمرضى الغير قادرين من أبناء المحافظة .

وأضافت حمد الله أن القافلة ستبدأ عملها بمستشفى الخارجة العام يوم 28 يناير الجارى فى عدد من التخصصات الطبية منها المخ والأعصاب والباطنة والأشعة والرمد وتستمر لمدة 4 ايام وتعمل على فترتين صباحية مسائية بالمستشفيكما سيتم تقديم مساعدات إنسانية للحالات الفقيرة بالمحافظة .
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