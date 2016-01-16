بالصور.. مدير أمن الجيزة يتفقد حادث انقلاب مقطورة على "موقف المنيب"

انتقل اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة و قيادات المديرية إلى موقع حادث إنقلاب مقطورة من أعلى الطريق الدائرى على موقف المنيب للوقوف على ملابسات الواقعة، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفيات.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وأكد مصدر أمنى، أنه جارى متابعة أعمال إنقاذ الضحايا ورفع حطام الحادث ، وتم إخطار النيابة، تمهيدا للانتقال إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة والاستماع إلى أقوال المصابين.
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