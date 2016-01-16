أخبار عاجلة

تغطية خاصة - تصريحات رئيس مجلس الوزراء بعد لقاؤه بأسقف طنطا الأنبا بولا بطران الغربية -
بالصور.. "كرسي أعرج".. آخر ما تبقى من تفجير "المرقسية" -
صور- استنفار أمني بالعاصمة ومدير الأمن يتفقد خدمات الكنائس -
من هي العميد نجوى الحجار أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية؟ -
تغطية خاصة - رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لغرفة عمليات مركزية بموقع حادث كنيسة طنطا -
مراسلة صحيفة التايمز البريطانية || أبطال اليوم هم رجال وسيدات الشرطة الذين منعوا الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالأسكندرية. -
تغطية خاصة - النائب العام يتفقد موقع التفجير الذي وقع بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم -
تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب -
تغطية خاصة - النائبة مارجريت عازر: لن ينتهي الإرهاب في مصر أمنيآ .. والحل هو تغيير مناهج التعليم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

النيابة تنتقل لمناظرة جثامين ضحايا حادث المنيب وتصرح بالدفن

Google+ Print
النيابة تنتقل لمناظرة جثامين ضحايا حادث المنيب وتصرح بالدفن النيابة تنتقل لمناظرة جثامين ضحايا حادث المنيب وتصرح بالدفن
انتقل، منذ قليل، المستشار مهاب ياسر، وكيل أول نيابة قسم الجيزة، إلى موقع سقوط مقطورة من أعلى الطريق الدائرى على سيارات بموقف المنيب لإجراء المعاينة التصويرية.

وانتقل المستشار مهاب ياسر بعد ذلك إلى المستشفى لمناظرة جثامين المتوفين وسؤال المصابين حول ملابسات وظروف الحادث.

وتبين من التحقيقات الاولية التى تجرى بإشراف محمد يونس مدير نيابة قسم الجيزة، أن الإحصائيات الأولية تفيد بمقتل 8 أشخاص تم إيداع 7 منهم بمستشفى أم المصريين وحالة بمستشفى بولاق الدكرور، فيما أصيب 7 أخرين أودعوا بمستشفى أم المصريين والهرم، وأمرت النيابة برئاسة المستشار محمود عابدين رئيس نيابة قسم الجيزة بتوقيع مفتش الصحة الكشف الطبى على المتوفين بعد انتهاء النيابة من مناظرة جثامينهم والتصريح بدفنهم.


>
>مصدر أمنى: سائق المقطورة المتسببة فى حادث دائرى المنيب سلم نفسه للشرطة

"أوناش" المرور تسحب السيارة المتحطمة فى حادث موقف المنيب

بالفيديو.. وصول محافظ الجيزة لموقع حادث سقوط مقطورة من أعلى الكوبرى الدائرى بالمنيب

مدير أمن الجيزة يتفقد حادث انقلاب مقطورة على "موقف المنيب"


>الصحة تعلن وفاة 7 حالات واصابة 10 اخرين فى حادث بأعلى دائرى المنيب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو: قوات الجيش تبدأ انتشارها لتأمين المنشآت الحيوية في البلاد

بالفيديو: قوات الجيش تبدأ انتشارها لتأمين المنشآت الحيوية في البلاد

بالفيديو || بعد منعه من الدخول .. شاهد لحظة تفجير الانتحاري نفسه أمام الكنيسة المرقسية

بالفيديو || بعد منعه من الدخول .. شاهد لحظة تفجير الانتحاري نفسه أمام الكنيسة المرقسية

عاجل : بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية

عاجل : بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية

عاجل || بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية

عاجل || بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية