النيابة تنتقل لمناظرة جثامين ضحايا حادث المنيب وتصرح بالدفن

انتقل، منذ قليل، المستشار مهاب ياسر، وكيل أول نيابة قسم الجيزة، إلى موقع سقوط مقطورة من أعلى الطريق الدائرى على سيارات بموقف المنيب لإجراء المعاينة التصويرية.

وانتقل المستشار مهاب ياسر بعد ذلك إلى المستشفى لمناظرة جثامين المتوفين وسؤال المصابين حول ملابسات وظروف الحادث.

وتبين من التحقيقات الاولية التى تجرى بإشراف محمد يونس مدير نيابة قسم الجيزة، أن الإحصائيات الأولية تفيد بمقتل 8 أشخاص تم إيداع 7 منهم بمستشفى أم المصريين وحالة بمستشفى بولاق الدكرور، فيما أصيب 7 أخرين أودعوا بمستشفى أم المصريين والهرم، وأمرت النيابة برئاسة المستشار محمود عابدين رئيس نيابة قسم الجيزة بتوقيع مفتش الصحة الكشف الطبى على المتوفين بعد انتهاء النيابة من مناظرة جثامينهم والتصريح بدفنهم.



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