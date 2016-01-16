القبض على عامل أصاب 8 بطلقات نارية أثناء احتفاله بنقل جهاز عروسة بالفيوم

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم القبض على عامل تسبب فى إصابة 8 أشخاص نتيجة إطلاقه أعيرة نارية من فرد خرطوش، خلال احتفاله بنقل جهاز عروسة بعزبة مأمون بناحية الصوفى بمدينة الفيوم، وتم احالته للنيابة التى تولت التحقيق.

وكان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطاراً من مستشفى الفيوم العام بوصول 8 مصابين بطلقات نارية، وهم إسلام محمد شعبان 12 سنة من حى الصوفى، ونجلاء محمد أحمد 25 سنة، ومنى أحمد قطب 40 سنة، ومحمود عادل عبد السلام 25 سنة، ودنيا إبراهيم أبو سريع 30 سنة، بالإضافة إلى فكيهة سالم 42 سنة، وعبد الرحمن محمود 11 سنة، وعبد الرحمن محمود عبد الله 10 سنوات.

وتبين أن جميعهم أصيبوا أثناء قيام "شعبان ن م" 25 سنة، بإطلاق النيران من فرد خرطوش أثناء الاحتفال بنقل جهاز عروسة بعزبة مأمون بمنطقة الصوفى بمدينة الفيوم، وتم عمل الاسعافات اللازمة للمصابين، وضبط المتهم وتحرر المحضر رقم 862 لسنة 2016.



>إصابة8 مواطنين بطلقات نارية طائشة أثناء الاحتفال بنقل جهاز عروسة فى الفيوم