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بالصور.. مصدر: نيابة الجيزة ستبدأ التحقيق مع سائق مقطورة المنيب خلال ساعات

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بالصور.. مصدر: نيابة الجيزة ستبدأ التحقيق مع سائق مقطورة المنيب خلال ساعات بالصور.. مصدر: نيابة الجيزة ستبدأ التحقيق مع سائق مقطورة المنيب خلال ساعات
قال مصدر قضائى، إن نيابة قسم الجيزة برئاسة المستشار محمود عابدين، تباشر التحقيق فى واقعة سقوط مقطورة من أعلى الطريق الدائرى على سيارات بموقف المنيب، موضحأً أنه سيتم عرض سائق المقطورة على النيابة خلال الساعات القادمة، لبدء التحقيق معه حول الحادث.

وأوضح المصدر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن فريق من النيابة برئاسة المستشارمحمود يونس، مدير نيابة قسم الجيزة، انتقل لمناظرة جثامين المتوفين وسؤال المصابين حول ملابسات وظروف الحادث، وقرر انتداب مفتش الصحة للكشف الطبى على المتوفين بعد انتهاء النيابة من المناظرة وصرح بدفنهم.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016


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