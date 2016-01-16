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الطيران العراقى يقتل "مفتى داعش" بالأنبار و8 من مرافقيه

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الطيران العراقى يقتل "مفتى داعش" بالأنبار و8 من مرافقيه الطيران العراقى يقتل "مفتى داعش" بالأنبار و8 من مرافقيه
قصف الطيران العراقى بناء على معلومات استخبارية موقعا لتنظيم (داعش) الإرهابى، مما أسفر عن مقتل "مفتى داعش" أحمد جاسم حمادى البيلاوى بالأنبار غربى العراق.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة العراقية مساء اليوم الجمعة بناء على معلومات الاستخبارات العسكرية نفذت غارة جوية على منطقة المحمدى بمحافظة الأنبار أسفرت عن مقتل 9 إرهابيين بينهم المفتى الشرعى للتنظيم وثمانية من مرافقيه.
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