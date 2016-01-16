رئيس وزراء تونس يقوم بزيارة إلى باريس الاسبوع المقبل

>يقوم رئيس وزراء تونس الحبيب الصيد الأسبوع المقبل بزيارة إلى باريس حيث من المقرر ان يلتفى الجمعة بالرئيس فرانسوا هولاند لبحث القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشتركة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية فى كافة المجالات.

ويلتقى أيضا الحبيب الصيد خلال زيارته إلى فرنسا بنظيره الفرنسى مانويل فالس وبوزير الخارجية لوران فابيوس.

وشدد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال فى تصريح له أمس الجمعة على أهمية هذه الزيارة التى تتزامن مع الذكرى الخامسة للثورة التونسية، مشيرا إلى العلاقات الوثيقة بين البلدين وإلى دعم باريس للعملية الديمقراطية فى هذا البلد.

و قال نادال إن تونس أصبحت اليوم تتمتع بمؤسسات منتخبة ديمقراطيا، مؤكدا رغبة بلاده فى مواكبة التونسيين سواء على الصعيد الثنائى او من خلال شركائها بالاتحاد الاوروبى.

وذكر المتحدث باسم الخارجية بالاتصال الذى أجراه لوران فابيوس فى 7 يناير بنظيره التونسى خميس الجهيناوى لتهنئته بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد.

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