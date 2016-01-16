أخبار عاجلة

تغطية خاصة - تصريحات رئيس مجلس الوزراء بعد لقاؤه بأسقف طنطا الأنبا بولا بطران الغربية -
بالصور.. "كرسي أعرج".. آخر ما تبقى من تفجير "المرقسية" -
صور- استنفار أمني بالعاصمة ومدير الأمن يتفقد خدمات الكنائس -
من هي العميد نجوى الحجار أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية؟ -
تغطية خاصة - رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لغرفة عمليات مركزية بموقع حادث كنيسة طنطا -
مراسلة صحيفة التايمز البريطانية || أبطال اليوم هم رجال وسيدات الشرطة الذين منعوا الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالأسكندرية. -
تغطية خاصة - النائب العام يتفقد موقع التفجير الذي وقع بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم -
تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب -
تغطية خاصة - النائبة مارجريت عازر: لن ينتهي الإرهاب في مصر أمنيآ .. والحل هو تغيير مناهج التعليم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

رئيس وزراء تونس يقوم بزيارة إلى باريس الاسبوع المقبل

Google+ Print
رئيس وزراء تونس يقوم بزيارة إلى باريس الاسبوع المقبل رئيس وزراء تونس يقوم بزيارة إلى باريس الاسبوع المقبل

>يقوم رئيس وزراء تونس الحبيب الصيد الأسبوع المقبل بزيارة إلى باريس حيث من المقرر ان يلتفى الجمعة بالرئيس فرانسوا هولاند لبحث القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشتركة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية فى كافة المجالات.

ويلتقى أيضا الحبيب الصيد خلال زيارته إلى فرنسا بنظيره الفرنسى مانويل فالس وبوزير الخارجية لوران فابيوس.

وشدد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال فى تصريح له أمس الجمعة على أهمية هذه الزيارة التى تتزامن مع الذكرى الخامسة للثورة التونسية، مشيرا إلى العلاقات الوثيقة بين البلدين وإلى دعم باريس للعملية الديمقراطية فى هذا البلد.

و قال نادال إن تونس أصبحت اليوم تتمتع بمؤسسات منتخبة ديمقراطيا، مؤكدا رغبة بلاده فى مواكبة التونسيين سواء على الصعيد الثنائى او من خلال شركائها بالاتحاد الاوروبى.

وذكر المتحدث باسم الخارجية بالاتصال الذى أجراه لوران فابيوس فى 7 يناير بنظيره التونسى خميس الجهيناوى لتهنئته بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365