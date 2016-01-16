مسئولة أممية: لا يمكن أن تسمحوا بوفاة المزيد من الناس فى سوريا

>قالت مسئولة فى الأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولى أمس الجمعة إن الجهات الدولية الفاعلة بحاجة إلى ممارسة الضغط على الأطراف المتحاربة فى سوريا لرفع الحصار فورا والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص الذين يواجهون الموت جوعا.

وعقد المجلس جلسة طارئة بعد أيام من وصول قوافل المساعدات إلى ثلاث بلدات محاصرة فى سوريا للمرة الأولى منذ شهور، بما فى ذلك مضايا التى يسيطر عليها المتمردون، والتى لم يتم توزيع مساعدات بها منذ ثلاثة أشهر، مما أدى إلى ورود تقارير مؤلمة عن حدوث مجاعة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون قد قال يوم الخميس إن استخدام التجويع هو جريمة حرب.