وزير الرى: تنفيذ أول تجربة نقل نهرى من "دمياط" إلى "قناطر زفتى" اليوم

أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أنه سيتم ،اليوم السبت، تنفيذ أول تجربة نقل نهرى من دمياط حتى "قناطر زفتى"، مشيراً الى أن هناك قافلة ستتحرك من ميناء دمياط محملة بالبضائع بحضور وزيرى الرى والنقل.

وأضاف "مغازى" فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه تم ضبط مناسيب المياه فى هذه المنطقة التى دائماً ما تكون منخفضة فى مثل هذا الوقت من العام نتيجة "السدة الشتوية"، وتم رفع منسوب المياه للسماح بمرور الغاطس ودخوله فى المستوى الآمن .

وأشار "مغازى" الى أن هذه التجربة تأتى فى إطار تجارب مشروع الممر الملاحى الذى يصل بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط عبر نهر النيل.

الجدير بالذكر، أن مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط عن طريق نهر النيل، يسهم فى تعزيز التجارة البينية بين دول النهر، ويسهل أيضاً من حركة التجارة مع باقى دول العالم.

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