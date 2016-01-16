أخبار عاجلة

تغطية خاصة - تصريحات رئيس مجلس الوزراء بعد لقاؤه بأسقف طنطا الأنبا بولا بطران الغربية -
بالصور.. "كرسي أعرج".. آخر ما تبقى من تفجير "المرقسية" -
صور- استنفار أمني بالعاصمة ومدير الأمن يتفقد خدمات الكنائس -
من هي العميد نجوى الحجار أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية؟ -
تغطية خاصة - رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لغرفة عمليات مركزية بموقع حادث كنيسة طنطا -
مراسلة صحيفة التايمز البريطانية || أبطال اليوم هم رجال وسيدات الشرطة الذين منعوا الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالأسكندرية. -
تغطية خاصة - النائب العام يتفقد موقع التفجير الذي وقع بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم -
تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب -
تغطية خاصة - النائبة مارجريت عازر: لن ينتهي الإرهاب في مصر أمنيآ .. والحل هو تغيير مناهج التعليم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير الرى: تنفيذ أول تجربة نقل نهرى من "دمياط" إلى "قناطر زفتى" اليوم

Google+ Print
وزير الرى: تنفيذ أول تجربة نقل نهرى من "دمياط" إلى "قناطر زفتى" اليوم وزير الرى: تنفيذ أول تجربة نقل نهرى من "دمياط" إلى "قناطر زفتى" اليوم
أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أنه سيتم ،اليوم السبت، تنفيذ أول تجربة نقل نهرى من دمياط حتى "قناطر زفتى"، مشيراً الى أن هناك قافلة ستتحرك من ميناء دمياط محملة بالبضائع بحضور وزيرى الرى والنقل.

وأضاف "مغازى" فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه تم ضبط مناسيب المياه فى هذه المنطقة التى دائماً ما تكون منخفضة فى مثل هذا الوقت من العام نتيجة "السدة الشتوية"، وتم رفع منسوب المياه للسماح بمرور الغاطس ودخوله فى المستوى الآمن .

وأشار "مغازى" الى أن هذه التجربة تأتى فى إطار تجارب مشروع الممر الملاحى الذى يصل بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط عبر نهر النيل.

الجدير بالذكر، أن مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط عن طريق نهر النيل، يسهم فى تعزيز التجارة البينية بين دول النهر، ويسهل أيضاً من حركة التجارة مع باقى دول العالم.


>- وزير الرى: الدراسات المائية لسد النهضة الإثيوبى ستنتهى خلال 8 أشهر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365