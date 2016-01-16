انتظام حركة السيارات بعد رفع حطام حادث انقلاب مقطورة من أعلى دائرى المنيب

انتظمت حركة المرور أمام السيارات أعلى الطريق الدائرى بالمنيب بعد سحب أثار حادث انقلاب مقطورة من أعلى الكوبرى على موقف للسيارات، ما تسبب فى وفاة 7 وإصابة 13 أخرين.

وقامت أجهزة الأمن بمساعدة أوناش تابعة لمحافظة الجيزة من إخلاء نهر الطريق من آثار الحادث، وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها فى الاتجاه القادم من المعادى اتجاه المريوطية فى ظل انتشار الخدمات المروية للعمل على تسيير حركة السيارات وإرشاد قائديها.

وكان اللواء مجدى عز الدين الصادق مساعد الوزير للمرور قد تلقى بلاغاً من غرفة النجدة بوقوع حادث تصادم بمنطقة المنيب بالقرب من الطريق الدائرى، وعلى الفور أمر بانتقال رجال المرور لإزالة حطام الحادث.

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