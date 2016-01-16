ننشر آخر صور التقطتها الأقمار الصناعية لسد النهضة الأثيوبى

حصل "اليوم السابع"، على آخر صور التقطها القمر الأمريكى "لاند سات 8" لسد النهضة الإثيوبى ولمجرى نهر النيل ، والتقطت الصور الأربعاء الماضى 13 يناير.

قال الدكتور علاء النهرى، نائب رئيس المركز الإقليمى لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة،فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" ، إن صور الأقمار الصناعية التى التقطت مؤخرًا لمنطقة سد النهضة الإثيوبى، كشفت أن أديس أبابا ستتمكن من الانتهاء من بناء السد قبل فيضان النيل القادم ، حيث إن معدل البناء سريع جدا مقارنة بالصور التى التقطها القمر الأمريكى قبل 16 يوما من هذا التاريخ .

وأكد "النهرى" ، أن معدل العمل الذى تسير به الشركة الإيطالية المسئولة عن بناء السد سيمكنها من إنهاءه خلال 6 أشهر فقط، مشيرا الى أن نسبة التنفيذ وصلت الى 60 % حسب قوله.