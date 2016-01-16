ننشر آخر صور التقطتها الأقمار الصناعية لسد النهضة الأثيوبى
حصل "اليوم السابع"، على آخر صور التقطها القمر الأمريكى "لاند سات 8" لسد النهضة الإثيوبى ولمجرى نهر النيل ، والتقطت الصور الأربعاء الماضى 13 يناير.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- هل ستضع الجولة القادمة نهاية لمفاوضات سد النهضة؟ .. ترقب للاجتماع القادم لبحث النقاط الخلافية.. المباحثات خلقت حوارا مع إثيوبيا بعد انقطاع دام سنوات.. والتحكيم آخر ورقة يمكن أن تلجأ إليها القاهرة
>
قال الدكتور علاء النهرى، نائب رئيس المركز الإقليمى لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة،فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" ، إن صور الأقمار الصناعية التى التقطت مؤخرًا لمنطقة سد النهضة الإثيوبى، كشفت أن أديس أبابا ستتمكن من الانتهاء من بناء السد قبل فيضان النيل القادم ، حيث إن معدل البناء سريع جدا مقارنة بالصور التى التقطها القمر الأمريكى قبل 16 يوما من هذا التاريخ .
وأكد "النهرى" ، أن معدل العمل الذى تسير به الشركة الإيطالية المسئولة عن بناء السد سيمكنها من إنهاءه خلال 6 أشهر فقط، مشيرا الى أن نسبة التنفيذ وصلت الى 60 % حسب قوله.
>- هل ستضع الجولة القادمة نهاية لمفاوضات سد النهضة؟ .. ترقب للاجتماع القادم لبحث النقاط الخلافية.. المباحثات خلقت حوارا مع إثيوبيا بعد انقطاع دام سنوات.. والتحكيم آخر ورقة يمكن أن تلجأ إليها القاهرة
>