ستانلي: عقدي ينتهي مع دجلة الموسم القادم ولدي العديد من العروض داخل مصر

أكد ستانلي أوهاوتشي مهاجم وادي دجلة وصوله أكثر من عرض من داخل مصر للانتقال خلال فترة الانتقالات الشتوية ولكنه "كامل التركيز مع دجلة".

دجلة تعادل سلبيا مع المقاولون العرب في الجولة الـ14 من الدوري المصري.

ويحتل ستانلي صدارة هدافي الدوري المصري برصيد 7 أهداف بالتساوي مع مروان محسن لاعب الإسماعيلي.

وقال ستانلي: "عقدي ينتهي مع دجلة نهاية الموسم القادم . وكامل تركيزي مع الفريق".

وأضاف في تصريحات عقب المباراة "لدي العديد من العروض من داخل وخارج مصر ولكني أركز فقط مع دجلة".

وعن رحيل حمادة صدقي عن تدريب دجلة، أتم ستانلي حديثه قائلا: "كان بمثابة أب بالنسبة لنا".

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