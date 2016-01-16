الإسماعيلي لـ في الجول: نبحث عن مهاجم من الأهلي والزمالك لضمه

أكد محمد أبو السعود رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي أن ناديه يكثف البحث خلال الفترة الجارية من أجل ضم مهاجم من أصحاب الخبرات.

وأضاف في تصريحاته لـFilGoal.com أن ناديه يبحث عن مهاجم تم استبعاده من قائمتي الأهلي والزمالك الإفريقية للدخول في مفاوضات معه تمهيدا لضمه.

وأكمل"ضم مهاجم جديد سيكون آخر صفقاتنا للانتقالات الشتوية الجارية وذلك بعد ضم كريم بامبو وشريف عبد الفضيل وإسلام جمال ومحمد حناكة".

وأتم"يحق للإسماعيلي قيد خمسة لاعبين جدد في الانتقالات الجارية".

وكان الأهلي استبعد من قائمته الإفريقية أحمد عبد الظاهر بناء على طلب منه حسبما صرح لـFilGoal.com (طالع التفاصيل).

فيما ضم الزمالك كل مهاجميه للقائمة الإفريقية بالإضافة للوافد الجديد إيمانويل مايوكا (طالع التفاصيل).