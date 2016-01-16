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أبو السعود: سعيد بإهداء الإسماعيلي ' بركات الجديد '

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أبو السعود: سعيد بإهداء الإسماعيلي ' بركات الجديد ' أبو السعود: سعيد بإهداء الإسماعيلي ' بركات الجديد '

عبر محمد أبو السعود رئيس نادي الإسماعيلي عن سعادته بضم كريم بامبو إلى صفوف الفريق واصفا إياه بـ"بركات الجديد".

و حصل الإسماعيلي على خدمات كريم بامبو لاعب الأهلي السابق لمدة ثلاثة مواسم ونصف بعدما تعاقد معه في سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

وعن ضم بامبو قال رئيس الإسماعيلي: "سعيد بإهداء جماهير الدراويش بركات الجديد".

وأضاف في تصريحات من قناة ONTV "في المستقبل ستظهر الفائدة الكبيرة التي سيقدمها بامبو إلى الإسماعيلي".

وأتم "سعيد للغاية بإتمام الصفقة".

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فيديو اليوم السابع

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