اليوم.. وزير التعليم العالى يدشن إنشاء مركز إقليمى للبحث العلمى بالسويس

أعلن ديوان عام محافظة السويس عن قيام الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى يرافقه رئيس أكاديمية البحث العلمى صباح اليوم السبت بزيارة جامعة السويس فى حضور اللواء احمد الهياتمى محافظ السويس، والدكتور ماهر مصباح رئيس الجامعة، للقيام بالاحتفال بتدشين مركز أقليمى لاكاديمية البحث العلمى والتكنولجى بالمحافظة.

ومن المنتظر أن يتم توقيع بروتوكول بين رئيس أكاديمية البحث العلمى وجامعة السويس قبل اعلان تدشين المركز الاقليمى الجديد.

وسوف يقوم وزير التعليم العالى بتفقد منشآة الجامعة الجديدة وزيارة موقع المجمع الطبى الجديد .

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