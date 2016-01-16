بالأسماء.. ننشر حركة التنقلات الداخلية بمديرية أمن الفيوم

اعتمد اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم حركة التنقلات الداخلية لمديرية أمن الفيوم، والتى تم خلالها نقل العميد محمد شكرى مدير إدارة العلاقات العامة بالمديرية مأموراً لقسم ثانى الفيوم، وتعيين العقيد أسامة أبو الليل مديراً لإدارة العلاقات العامة، ونقل المقدم أحمد جلال إلى إدارة الرقابة الإدارية، ونقل المقدم حاتم جلال الصوفى نائباً لمأمور قسم ثان الفيوم، ونقل المقدم باسم نعيم إلى إدارة الترحيلات.

كما شملت الحركة نقل الرائد محمود أبو بكر إلى وحدة النظام بقسم ثانى الفيوم، والنقيب هشام جمعة إلى الرقابة الجنائية، والنقيب محمد جمال رئيساً لوحدة الضبط بقسم ثانى الفيوم، والنقيب أحمد على يوسف إلى مركز شرطة الفيوم، والنقيب مصطفى هلال إلى إدارة قوات الأمن، والنقيب خالد محمد إلى إدارة الطرق والمنافذ.

ونقل المقدم محمد صابر إلى إدارة البحث الجنائى بالمديرية، والمقدم تامر محمد رئيساً لإدارة الطرق والمنافذ، والمقدم محمد مصطفى رئيساً لإدارة المرافق، والرائد طارق أبو سيف رئيساً لقسم العمليات بالمديرية، والرائد حسن عبد العزيز إلى وحدة مباحث ابشواى، والرائد محمود إبراهيم رئيساً لمباحث قسم يوسف الصديق، ونقل الرائد حازم مصطفى إلى مباحث المصنفات، وتعيين النقيب كريم حمدى رئيساً لمباحث سنورس، والنقيب أحمد قرنى رئيساً لمباحث قسم ثانى الفيوم، ونقل النقيب محمد خضر إلى إدارة البحث الجنائى، والملازم عمار أحمد إلى وحدة التنفيذ بقسم شرطة سنورس.

ونقل النقيبين أحمد عبد العظيم وفتحى هشام إلى قسم شرطة ابشواى، ونقل الملازم وليد محمد إلى إدارة الحماية المدنية، وتعيين الملازم شعبان عبد الحليم رئيساً لنقطة شرطة الغرق، والملازم حمدى محمد صبرى إلى إدارة تأمين الطرق والمنافذ، والملازم خالد فتحى إلى إدارة قوات الأمن، والملازم أحمد محمد إلى قسم ثانى الفيوم.