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وزير العمل يوجه بالتحقق من شكوى عملاء ضد شركات استقدام

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وزير العمل يوجه بالتحقق من شكوى عملاء ضد شركات استقدام وزير العمل يوجه بالتحقق من شكوى عملاء ضد شركات استقدام

    وجه وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، الإدارات المعنية بالوزارة، بالتحقق من شكوى أحد العملاء، حول عدد من شركات الاستقدام التي رفضت تقديم خدماتها وخالفت الأنظمة الوزارية التي تلزمها بتوفير تلك الخدمات، كما وجه بمتابعة شكوى عميل آخر تأخرت المنشأة التي يعمل فيها من دفع الأجور، وذلك عبر خدمة الاتصال المرئي التي أطلقتها الوزارة مؤخرا.

واستمع الحقباني خلال لقائه عملاء الوزارة عبر خدمة الاتصال المرئي من محافظات جدة ورفحاء والدوادمي لشكواهم، ووجه الوكالات والإدارات المعنية بمعالجاتها وإنهائها وفق المسوغات المرتبطة بكل شكوى على حده.

ووجه وفقاً لإحدى الشكاوى التي استمع لها، بضرورة التأكد من فاعلية الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، والاستمرار في تسهيل جميع الخدمات على العملاء، بما يكفل لهم إنجاز معاملاتهم والاستفادة من خدمات الموقع بكل يسر وسهولة.

وشدد وزير العمل على ضوء الشكاوى التي تلقاها، على عدم أحقية أي منشأة في تأخير صرف أجور عامليها سواء من المواطنين أو المقيمين لأي سبب، مؤكدا أنه من حق العمالة غير لدى أي منشأة نقل خدماتهم دون موافقة المنشأة في حال تأخر صرف رواتبهم لثلاثة أشهر فأكثر.

وامتداداً لحيثيات اللقاء المرئي، أكد الوزير، بأن النظام أعطى للعمالة المتأخرة صرف أجورهم، رفع دعوى عمالية على المنشأة في الهيئات العمالية لإلزام المنشأة بصرف أجورهم وتعويضهم بحسب النظام.

ويلتقي وزير العمل بشكل دائم عددا من العملاء عبر خدمة الاتصال المرئي، حيث يستمع معاليه الى شكواهم ومقترحات ومطالبهم والعمل على حلها دون حضورهم الى الوزارة.

وكانت وزارة العمل قد أطلقت أواخر محرم الماضي خدمة الاتصال المرئي بالوزير وقيادات الوزارة عن طريق طلب الخدمة من خلال الرقم الموحد لخدمة العملاء (19911) والتي تهدف إلى متابعة عملائها لطلباتهم ومعاملاتهم والتواصل مع القيادات المسؤولة عن تلك الطلبات دون الحاجة إلى التوجه إلى ديوان الوزارة في مدينة الرياض، وذلك حرصا من الوزارة على تسهيل الإجراءات على عملائها في مختلف مناطق المملكة، وعدم تكبدهم معاناة السفر والتنقل، حيث وفرت الوزارة 60 مكتب عمل حول المملكة مجهزة بأحدث التقنيات الخاصة بالاتصال المرئي، لتمكين العملاء من التواصل مع جميع قيادات الوزارة.

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