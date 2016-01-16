رجال الأمن بمحافظة فرسان: كلنا جنود سلمان فداء للوطن

تتواصل مشاعر الفرح والبهجة في ميدان الشرف والعزة والكرامة من قبل رجال امننا البواسل في مختلف المواقع العسكرية ومن خلال ترابط كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية وهم يذودون عن حمى الوطن ويفتدونه بأرواحهم..

بمناسبة مرور عام على تولي قائد الحزم والعزم الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم.. "الرياض" استطلعت مشاعر المرابطين من رجال حرس الحدود في محافظة فرسان الذين يحرسون الجزر البحرية ويمشطون السواحل على امتداد ما يقارب من أكثر من 260 جزيرة في الجزء الجنوبي الغربي من المملكة.

العميد ركن بشير البلوي قائد حرس الحدود بقطاع فرسان، قال: تغمرنا مشاعر الفرح بهذه الذكرى الكريمة على تولي ملك الحكمة الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي سطر ملامح البطولة والنخوة ليس للمواطن السعودي فقط بل وحتى للمواطن العربي ووقف - حفظه الله بكل حزم في وجه المتعدين على حمى حدودنا، بل ودافع ونافح عن جيراننا. وقال : إن الملك سلمان قائد نستلهم منه نحن رجال الأمن الكثير من المواقف المشرفة ندعو الله ان يوفقه وأن يسدد خطاه.

مدير العمليات بالقطاع النقيب أيمن عويس قال تغمرنا مشاعر الفرح مع الذكرى الاولى لتولى قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الذي وهب نفسه لخدمة دينه وشعبه ونحن جنود سلمان، نقف جنبا الى جنب مع قيادتنا للذود عن تراب وطننا الطاهر.

وقال مدير شرطة محافظة فرسان المقدم على العامري اننا نجدد الولاء والطاعة لملكنا سلمان بن عبدالعزيز في هذه المناسبة، فنحن ولله الحمد نعيش في أمن وأمان. ومنذ توليه حفظه الله مقاليد الحكم أصدر العديد من القرارات التاريخية.

وقال الرقيب عرفات علي حامد الذي أصيب في ميدان الشريف وهو يقود إحدى الدبابات أنا أفدي وطني وأفدي الملك سلمان.