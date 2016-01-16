عـنـدمـا تتوحـد العـقـول لـصـنـاعـة «مستقـبـل الأجـيـال»

يُعتبر مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية مؤسسة بحوث مستقلة لا تهدف للربح، تكرّس جهودها لدراسة جميع أنواع الطاقة وما يتعلق بها من اقتصاديات وسياسات وتقنيات.

وتتركز مهمَّة المركز حول إيجاد قِيَم مضافة تُسهم في منفعة المجتمع والإنسانية من خلال القيام ببحوث مستقلة وشفافة بمعايير عالمية تعزز فهم الفرص الحالية والمستقبلية لصناعة الطاقة واقتصادياتها والتحديات التي تواجه العالم في هذا المضمار متخذًا المنفعة الاجتماعية أساسًا في جميع جوانب أنشطته البحثية.

وتم تأسيس مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، من قِبَل الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -، الذي أوكل لأرامكو السعودية تأسيسه وإنشاء بنيته التحتية.

وكان باحثون قد شاركوا في سلسلة من الورش الدولية أقامها المركز في الربع الأخير من 2013م، وصفوا المركز بأنه «أكثر مراكز التطوير نموًا في العالم».

في حين أعتبر رئيس أرامكو السعودية، كبير إدارييها التنفيذيين - حينها- خالد بن عبدالعزيز الفالح أن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية حقق تطورًا ليصبح مركزًا عالميًا متكاملًا ومزدهرًا في بحوث الطاقة بحقيبة ضخمة من مشاريع البحوث ونظم متكاملة وكوادر من الباحثين المهنيين وزوار ذوي كفاءات عالية، وجميع ذلك يتم دعمه من خلال مجلس أمناء متكامل ومجلس استشاري عالمي.

وتُعتبر برامج البحوث في المركز شاملة ومتكاملة، وتعتمد استراتيجية البحوث في هذا المركز على ثلاث ركائز: أن تكون البرامج مبتكرة، وأن تقدم الفائدة للمجتمع، وأن ترسّخ قدرات المركز. كما أن المركز يتولى مشاريع مختلفة ولا يركز فقط على المملكة، بل تشمل بحوثه مواضيع الطاقة العالمية

ومنذ أن أُوكلت لأرامكو السعودية مهمّة تأسيس هذا المركز، أحرزت الشركة خطوات واسعة في إنشاء البنية التحتية للمركز بأفضل المعايير الدولية، بما في ذلك بناء أحياء سكنية عالية الطراز، وإنشاء المرافق، وتدشين نظام لتوليد الطاقة الشمسية، وإنشاء مكاتب حديثة، ومجمع بحوث سيتم إنجازه قريبًا.

وقد تم تأسيس وإنشاء مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية بطاقم من الخبراء من أرامكو السعودية، عَمِل بجدّ مع إدارة المشاريع في الشركة، من خلال استخدام خبراتهم في بناء الشركة ونظمها وخططها لتحقيق رؤية المملكة الاقتصادية والبحثية.

وفي العام 2012م، اهتم المركز ببناء قدراته البحثية، وبنهاية العام، انتقل فريق عمل مشروع مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية من الظهران إلى مقره الرئيس في الرياض، حتى قبل أن يكتمل إنشاء الحي السكني.

وشملت خطة الانتقال إلى الرياض وضع خطة لعملية انتقال المركز، وتحفيز موظفيه وضمان إنجاز المشروع. وفي 26 أغسطس 2012م، انتقل جميع موظفي مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية إلى مقرهم الجديد في الرياض. ومثّلت هذه النقلة الولادة الحقيقية للمركز.

وبتعزيز طاقته البحثية، بدأ مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، جملة من المشاريع شملت، إعادة التعريف بالمفاهيم القديمة مثل كثافة الطاقة والإنتاجية، ومفاهيم جديدة مثل الطاقة المتمثلة في التجارة والخدمات. وتأخذ هذه المفاهيم النقاش من المنظور المحلي إلى العالمي مع تضمينات مهمة حول تغيير الحوار العالمي بشأن مواضيع من بينها التجارة العالمية وانبعاثات الكربون.

كما قام المركز بتطوير نموذج الطاقة متعدد القطاعات، وتوسيع قطاعات مثل التنقيب والإنتاج والتكرير والمواد الكيميائية والطاقة والماء، وذلك في غضون سبعة أشهر فقط من العمل البحثي، باستخدام تقنيات جديدة وغير مألوفة.