تطوير التعليم وأدواته.. الدائرة المهمة في مستقبل الطلاب

في كثير من الأحيان تبرز عدد من الأسئلة المهمة حول واقع التعليم في بلادنا وبالذات حول جودة مخرجاته، والاعتماد عليه في قيادة التنمية أولاً، وقيادة التغيير نحو الأفضل في هذا الإطار، ومدى تلازمه مع تحقيق متطلبات سوق العمل في القطاعين العام والخاص، أو ما يؤمل من تلك المخرجات لتحقيق تعليم منتج، عطفاً على وفرة تلك المقومات البناءة التي تزخر بها بلادنا من ثروات متعددة ومتنوعة تكنزها بيئتنا التعدينية، وغيرها من الثروات الطبيعية الأخرى، والتي لاشك أنها تحتاج إلى استيعاب العلوم بكافة أنواعها، عبر مؤسساتنا التعليمية المتخصصة معززة بالأدوات التقنية، أوعبر تهيئة العقول للنهل من المعارف والعلوم من مصادرها في شتى بقاع المعمورة.

وفي مضمون هذه الحاجة إلى هذا النوع من التعليم الذي يفضي بالنهاية إلى صناعة إنسان قادر على صياغة مقومات هذا التغيير وتحقيقها، يبرز السؤال الأهم لدى الكثير من المتخصصين، وهو كيف نستطيع أن نرتقي بالتعليم من مرحلة التلقين التي تجاوزت المرحلة المقررة لها، إلى مرحلة الإنتاج؟، فيما يبرز سؤال آخر لا يزال مصطلحاً يفرض نفسه كلما جاء الحديث عن التعليم وشؤونه، وهو الحديث عن وجود فجوة بين التعليم العام والتعليم الجامعي، وكيفية ردم هذه الفجوة؟، ثم هل تعليمنا قادر على التنافس مع الأمم الأخرى في سباقها الحضاري؟.

وسؤال آخر لا يقل أهمية عن سابقه وهو: هل لا يزال تعليمنا قابعا في إطار ثقافة التعليم من أجل الوظيفة أو من أجل فرصة العمل، أم أن رواد التعليم بكافة مراحله وتخصصاته هم من فرض هذه الثقافة، التي فرضتها على الجميع ظروف الحياة ومتطلباتها.

ثم ونحن جميعاً نراقب هذه الأطروحات المتواصلة حول التعليم ومستوى جودته تارة، وتارة أخرى حول انسجامه مع متطلبات التنمية الحالية والمستقبلية، يلفت الانتباه أن معظم من يناقش قضية التعليم ومتطلباته في كثير من الأوقات هم من داخل المؤسسة التربوية والتعليمية بمراحلها، وهذا ما يدعو إلى أن تتكاتف جميع الجهات المعنية بالتنمية والأمن الفكري والمخططين والاستراتيجيين إلى إعادة قراءة حاجتنا من التعليم وتوفيق هذا المستوى التعليمي مع تلك الحاجات، لتبقي مهمة الرقي بالتعليم مسؤولية الجميع.

تقنين أهداف الجامعات..!

دعا د. فهد الخريجي إلى تقنين غير صارم لأهداف الجامعات على المدى القصير، بهدف تعزيز قيمة التميز في التخصص والتدريس في مجالات تتسم بها المناطق التي تتبعها كالزراعة في منطقة القصيم والسياحة والبيئة في منطقة عسير والتصنيع في منطقة الرياض، وغيرها على سبيل المثال لا الحصر.

وقال: يكون ذلك ضمن خطة تشارك فيها إمارات المناطق ومجالسها المحلية والبلدية والمؤسسات التعليمية التابعة لها، وتستلزم استقطاب الكوادر وتحسين قدرات التدريب المستمر والتوعية في مجال التخصص؛ وإنتاج البحوث المحلية التي تتناول التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وهنا يجمع أهل الاختصاص والخبرة على أن التعليم هو الاستثمار الوطني الأهم، لكنهم يختلفون حول كيفية تحقيق التعليم الإبداعي والفعال، والارتقاء بنتائج الطلاب التعليمية، والسبل التي تضمن ذلك. لا بأس في ذلك.

وأضاف: أرجو من مفكري التعليم في المملكة أن يبتعدوا عن الكلمات الرنانة التي صكت الآذان حقبة من الزمن والتوجه إلى التعليم الفعّال الذي يفترض بساطة الموقف التعليمي أكثر مما يفترض يعقّده، وبيئة تعليمية حيوية، وطالب جَمَع بين الحافز والاستعداد، ومعلم يدرك كنه العملية التعليمية ويقف على جوهرها وطبيعتها.

نحتاج إلى تعليم مبني على الاحتياج والواقع عبر الاهتمام بالمشاكل التي تعترض المجتمع

نجاح وفشل

في البداية قال د.فهد الخريجي -جامعة الملك سعود-: يمكنك التعرف على نجاح وفشل التعليم في أي بلد من خلال ملاحظة طبيعة المهن التي يمارسها ويشغلها مواطنو هذا البلد، وأضاف: عندما ترى تكدسهم في المهن الناعمة الراكدة وتركهم للحرف المنتجة الجادة، تدرك أن منظومة التعليم ليست بحالة حسنة حتى ولو صرفت عليها أموال طائلة، لافتاً إلى أن الوظائف الإدارية والتعليمية مكملة لعجلة التنمية، وأن المهارات والمهن والحرف هي من يحرك عجلة التنمية الحقيقية وينهض بها، أما أن تعكس الصورة فالنتائج سوف تكون مقلوبة بالتأكيد، وقال: على سبيل المثال لا الحصر، تسير في شوارع المملكة وتلاحظ هيمنة العمالة الأجنبية على مواد البناء والسباكة والكهرباء وورش إصلاح السيارات والأسواق الكبيرة والبقالات والمطابع ومشاريع هندسية وفنية وغيرها، ندرك من خلالها غياب التعليم عن كافة المهن والأعمال الحرفية في مجال التجارة والصناعة واقتصاد المعرفة وغيرها.

وأشار إلى أن السبب يعود إلى أن البيئة التعليمية في المملكة لم ترقَ حتى الساعة إلى تقاليد عريقة في التعليم سواء للمعلم أو الطالب أو دفة إدارة التعليم، ولفت إلى أن المشكلة تكمن في عدم مراعاة، كل وزير يأتي إلى هذه المؤسسة، واقع الحال المزري للبنية التحتية للمدارس التي تفقد أبسط معايير الجودة في البيئة التعليمية من مختبرات ومعامل ومساحات كافية للأنشطة الصفية واللاصفية، ومعلمين كل مؤهلاتهم أنهم خريجو كليات التربية في الجامعات بدون معايير ملزمة للمدرس كحضور ساعات تعليمية في تطوير مهاراته سنوياً كشرط أساس للترقية أو العلاوة السنوية ومراجعة سنوية لسجله بخلوه من الانحراف الفكري والأخلاقي كما تفعل بريطانيا على سبيل المثال حرصاً على سلامة الطلاب.

التلقين مهم

وقال د.الخريجي: مخطئ من يهمش منهج التلقين كأحد أدوات التعليم الرئيسة المكملة لها، بل هو المؤسس لعملية الابتكار والإبداع، إذا كان جزء من خطة تعليمية مقننة تبدأ من التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم الابتدائي، وتنتهي بمرحلة الجامعة المكملة لبناء مهارات المتعلم، وأشار إلى أن فكرة الإنتاج نظرية عامة لنسق من التعليم يقوم على قواعد المجتمعات الصناعية والزراعية التي تستهلك بعضاً مما تنتجه وتصدر البعض الآخر، فهي عملية دائرية يعيد النسق بناء نفسه وينتج كامل أدواره، لافتاً إلى أن ذلك يتركز هذا العمل حول (نسق التعليم) باعتبار أن المؤسسة التعليمية تحتكر التلقين الرسمي، ولديها رتابة عمل هي غاية في التنميط، وفيها قد يغلب التقليد والتكرار والرتابة وترسيخ القوالب الجاهزة.

الارتقاء بالتعليم

وأوضح أ.د عبدالواحد بن حمد المزروع -عميد كلية التربية بجامعة الدمام- أنه لكي نستطيع أن نرتقي بالتعليم من التلقين إلى عملية الإنتاج فمن المهم أن يكون تعليمنا مبنياً على الاحتياج ومبنياً على واقعنا، لافتاً إلى أهمية الاعتناء بمعرفة مواطن احتياج المجتمع ومعرفة ما الذي يعاني منه المجتمع وما هي مشكلاته، منوهاً في ذات الوقت بأهمية الاطلاع على التجارب التي سبقتنا في الدول المتقدمة في الجانب التعليمي، وإلى أهمية العناية بوسائل التعليم الحديثة للخروج من حالة أن يكون الطالب متلقياً إلى كونه مفكراً وبالتالي منتج، مؤكداً أن هذا يحتاج إلى إعادة هيكلة للتعليم ومعالجة أوجه القصور، وأوجه الخلل التي ربما لا تزال قائمة، وغرس مفاهيم الإنتاجية لطلابنا في الدرجة الأولى، والتأكيد على جودة المخرج وجودة المنتج للمعلمين والمهتمين وتنفيذ دراسات لمعرفة أوجه القصور، مقترحاً إيجاد الحلول للارتقاء بالتعليم، وإلى المعالجة والتفكير وحل المشكلات وصولاً إلى هذا الهدف.

رقي وتميز

وحول موقع تعليمنا من خارطة السباق الحضاري، قال أ.د. المزروع: بأن تعليمنا في مجال الإمكانات والتجهيزات يعد متقدماً بنسبة كبيرة، متوقعاً له في المستقبل المزيد من التوفيق والرقي والتميز بإذن الله، مضيفاً بأنه إذا كان هناك من خلل فإن ذلك يأتي من عدد من المكونات التي من بينها الطموح التشجيع وزرع الثقة في نفوس طلابنا، منوهاً إلى أن ذلك ربما يكون هو السبب الذي يجعل مخرجات التعليم في المملكة قد لا تكون ربما في حدود تطلعاتنا وفي حدود آمالنا ومحققة للطموح الذي نرجوه، لافتاً إلى أنه يمكن الاستفادة من عدد من الجوانب التي تتميز بها بعض الأنظمة التعليمية خارج المملكة، وأشار إلى أن الكثير من الزائرين من الأساتذة الزائرين في الجامعات ومن الخبراء أشادوا بالمستوى التعليمي الموجود في المملكة، منوهاً بتجارب بعض أبنائنا المبتعثين ممن درسوا في جامعات متقدمة في الخارج الذين يثبتون يوماً بعد يوم تميزهم وأنهم ليسوا أقل مستوى، إن لم يتفوقوا على نظرائهم في الأنظمة والبرامج التعليمية في العديد من الدول.

ردم الفجوة

وحول ما يقال عن وجود فجوة بين التعليم العام والتعليم الجامعي، قال أ.د.المزروع: في ظني، إن حل هذه المشكلة لا يكمن لا في التعليم العام ولا في التعليم الجامعي، لافتاً إلى أن الحل يكمن في أن نعرف ماذا يحتاج الوطن وماذا يحتاج المجتمع وماذا يحتاج أفراد المجتمع، فإذا تعرفنا على المستقبل الذي نريده للوطن وتعرفنا على احتياج المجتمع وتعرفنا على احتياج أفراد المجتمع يمكن أن نوائم بين الفجوة في التعليم العام والتعليم الجامعي، مشيراً إلى أن التعليم العام يمكن أن نسميه تعليماً أساسياً يجب أن يحصل عليه أفراد المجتمع على الأقل على المرحلة المتوسطة ثم تأتي المرحلة الثانوية أن يحصل عليه جميع أفراد المجتمع، وأما التعليم الجامعي يجب أن يكون لنوعية متوجهة لهدف ما، إمّا هدف خاص لذات الطالب المتعلم وإمّا أن يكون للرغبة في عمل حكومي أو غيرة، وأضاف قائلاً: في ظني ما نلمسه الآن من إشكالات كبيرة جداً في مخرجات التعليم العام التي تدخل إلى الجامعة فإنها تحتاج إلى توقف وإلى إعادة نظر لواقع التعليم، لافتاً إلى أن مخرجات التعليم وعلى الأخص على كليات التربية وبعض الكليات الإنسانية بشكل عام يحتاج إلى مراجعة شاملة، داعياً إلى أن ينبري لها محبو الوطن والحريصين على تعليمه من القطاعين سوى التعليم الجامعي أو العام لمعالجة هذه الفجوة التي ربما الجامعات تعاني منها.

وأشار إلى أنه يمكن أن يستفاد أيضاً من البرامج والأنظمة التعليمة في الدول من النسب الذي تدخل الجامعات إذ ليس من المعقول أن كل خريجي الثانوية يجب أن يكونوا من طلاب الجامعات بل هناك نسبة كبيرة يجب أن تتوجه إلى أعمال وإلى مهن معينة وإلى وظائف لا تحتاج إلى الدراسة الجامعية، لافتاً إلى أن ما جرى من دمج لوزارة التعليم العالي مع وزارة التربية والتعليم بمسمى وزارة التعليم لعله ينبثق من خلال هذه الوزارة إن شاء الله عز وجل ما يمكن أن يكون سبب بعد توفيق الله سبحانه وتعالى في ردم هذه الفجوة بين التعليم العام والتعليم العالي أو التعليم الجامعي.

مهمة مشتركة

وعن الجهات المأمول منها المساهمة بتطوير التعليم من خارج المؤسسة التربوية قال أ.د.المزروع: بلا مبالغة وبدون مواربة كل مؤسسات الدولة والمجتمع مسؤولة عن الإسهام في تطوير التعليم ما بين مقل ومستكثر، مشيراً إلى أن أمر التعليم لا يمكن أن يحصل في مؤسسة التعليم أو في وزارة التعليم ولا في مؤسسات التعليم كالجامعات والمدارس والقطاعات التعليمية الأخرى، بل يجب أن ينبري المجتمع بكافة مؤسساته وجميع الجهات عامة أو حكومية أو خاصة لكي تتصدى للإسهام في مجال التعليم والحقيقة، منوهاً إلى أن ما نراه هو جهد نستطيع أن نقول هو جهدٌ حكومي بالدرجة الأولى ثم يأتي بمراحل كبيرة جداً جهد القطاع الخاص في مجال التعليم، وقال: إن العتب على كثير من مؤسسات المجتمع من شركات ومؤسسات ومن قطاع الإعلام، ومن غيرها التي لا نرى له ذلك الأثر الكبير في المعالجة والسعي في الإسهام في تطوير التعليم، لافتاً إلى أن مما يجب أن يقوم به على سبيل المثل قطاع الإعلام بكافة أنواعه التقليدي والحديث في أن يكون له دور كبير في الإسهام في تطوير التعليم، كما يجب أن يكون للقطاع الخاص دورة في الإسهام في تطوير التعليم لأنه في النهاية هو أحد المستفيدين من مخرجات التعليم، كما دعا إلى أن تسهم كافة المؤسسات في تطوير التعليم لأنها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً مع بعض.

عقبات واضحة

وتحدث د. منصور بن نايف العتيبي -أستاذ مشارك وعميد كلية التربية بجامعة نجران- قائلاً: قبل أن نتحدث عن تطوير التعليم لابد أن نعرف ما هي أهم العقبات التي تواجه نظامنا التعليمي، لافتاً إلى أن تعليمنا يواجه خمس عقبات، داعياً إلى مواجهتها بشجاعة وبمسؤولية، مشيراً إلى أن هذه العقبات تتمثل في وجود إشكالات أكثر من وجود مشاكل وثانياً وجود حالات انفصام في نظامنا التعليمي، وثالثاً غياب المحاسبة الفاعلة ورابعاً غياب النظرة الشمولية، وأخيراً أننا نقارن نظامنا التعليمي بالأنظمة الأخرى بمعزل عن خصوصيتنا الإسلامية والسياق الاجتماعي للمجتمع السعودي، مشيراً إلى أن العقبة الأولى تتمثل بوجود الإشكالات أي الشيء ونقيضه في آن واحد وفي مثال على ذلك قال: إن القيادات في الجامعات ينظرون للتربية بنظرة أقل مما ينظرون للطب والهندسة وبعض العلوم الأخرى وفي المقابل يطالبون كليات التربية بإعداد معلمين أكفاء ومبدعين، ووزارة التعليم تطالب المعلمين بإنتاجية نوعية في غياب البيئة التربوية والتعليمية الجاذبة المحافظة على حقوق المعلم والطالب والنظام التعليمي في آن واحد، لافتاً إلى أن حالات الانفصام في التعليم تتمثل في عدة مظاهر منها اختلاف إعداد المعلم عن مجالات عمله بالتعليم العام واختلاف محتوى مناهج التعليم العام عن مؤشرات الأداء بكليات التربية، وأيضاً غياب المحاسبة التي تتسم بالنزاهة والعدالة والمسؤولية والتكيف مع الواقع الذي يمثل في حد ذاته بداية التراجع، في حين أن غياب النظرة الشمولية لدى بعض متخذي القرارات في مجال المنظومة التعليمية ابتداء من الطالب وولي أمره في اختيار رسالة التعليم كعمل مروراً بالمسؤولين عن إعداد المعلم والجهات الداعمة للتعليم.

الجميع مسؤول

وأكد د.العتيبي على أن الجميع مسؤول أمام الله في إعداد جيل يرفع راية التوحيد ثم مسؤولية أمام الوطن في إعداد جيل قادر على حماية الوطن بالفكر وبشتى أنواع القوى، وأخيراً لا يجب أن نقارن نظامنا التعليمي بمعزل عن مميزاته الفريدة في نشر المبادئ والقيم الإسلامية النبيلة والتي لا توجد في أي نظام تعليمي آخر، وبالتالي فإن الرقي بالتعليم لدينا يتطلب معالجة العقبات الخمس مع البدء في توليد وجلب المعرفة مهما كان مصدرها وإداراتها بفعالية وكفاءة بما يتفق مع ثوابتنا الإسلامية ومسلماتنا القيمية في سلم خارطة السباق العلمي والحضاري على المستوى العالمي، آخذين في الاعتبار ألا يكون الهدف الإستراتيجي للتعليم هو التوظيف والحصول على فرص العمل، لأن التعليم له قيم مضافة لا تقدر بثمن وفرص البدائل الأخرى للتعليم تتلاشى مع مرور الزمن.

وأضاف: أما كون هناك فجوة بين التعليم العام والتعليم الجامعي فمن وجهة نظري أن هذه فجوة مفتعلة بطريقة غير إرادية، وإن وجدت فهي غير دالة إحصائياً، وإنما هي مقولة نرددها كثيراً، وتحتاج إلى إثبات علمي، إذ أنه في الوقت الذي نجد جامعاتنا متأخرة في التصنيفات العالمية المعتبرة نجد بعض أبنائنا في التعليم العام تميزوا في المسابقات الدولية في العلوم والرياضيات والابتكارات وإن كانت أقل من المأمول مقارنةً بما ينبغي أن يكون عليه التعليم في المملكة.

تعليم من أجل الوظيفة..!

حول ما إذا كان تعليمنا لا يزال قابعاً في إطار ثقافة التعليم من أجل الوظيفة، أوضح أ.د.عبدالواحد المزروع: إن هذه النظرة غير السوية لا تزال قائمة بالفعل، وأن الكثير ممن يدرس وممن التحق بالجامعات أو التحق بالتعليم بشكل عام ينظر إلى فرصة العمل بالدرجة الأولى.

وقال: إن ذلك قد يكون مفهوماً من قبل المتلقي، مرجعاً سبب ذلك إلى أن جذور هذه المشكلة تتمثل في أن غير الجهات الحكومية لا تقدم الفرص الوظيفية الجيدة ولا تستقطب بشكل جيد، ما أدى إلى وجود مثل هذا النمط الذي يسمى التعليم لأجل التوظيف.

وأضاف أن التعليم يجب أن يكون من أجل التثقيف والارتقاء بمستوى المجتمع، لكي يكون المجتمع بشكل عام متعلماً ومثقفاً وراقياً ومتطوراً وواعياً ومطلعاً على ما يجري حوله، وليس من أجل الوظيفة.

وأشار إلى أنه في الفترة الأخيرة هناك نوع من التطور في النظرة، ووجود من يتعلم من أجل أن يتبنى مشروعاً أو أن يلتحق ببعض وظائف القطاع الخاص، لكنها لا تزال دون الحد أو دون الطموح الذي ينبغي أن نصل إليه، مبيناً أنه من المهم أن يحرص المتعلم والطالب لأن يدرس ليرتقي بنفسه ليحقق مصلحته، أو ربما من أجل العمل الذي يعود عليه بالنفع خارج إطار الوظيفة الحكومية.