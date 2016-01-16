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خادم الحرمين يوجه بصرف مليون ريال لورثة إبراهيم القللي ومنحه وسام الملك عبدالعزيز

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خادم الحرمين يوجه بصرف مليون ريال لورثة إبراهيم القللي ومنحه وسام الملك عبدالعزيز خادم الحرمين يوجه بصرف مليون ريال لورثة إبراهيم القللي ومنحه وسام الملك عبدالعزيز

    وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بصرف مبلغ مليون ريال لورثة إبراهيم القللي - رحمه الله - (مصري الجنسية) لقيامه بإنقاذ عشرة من المرضى خلال حادث الحريق الذي وقع في مستشفى جازان العام يوم 13 / 3 / 1437ه، وتوفي إثر ذلك جراء الإصابة التي لحقت به وذلك مساعدة لهم، ومنحه وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى.

من جهة أخرى أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا امس بفخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا.

وأعرب الملك المفدى خلال الاتصال عن خالص عزائه ومواساته لفخامته ولحكومة وشعب جمهورية إندونيسيا الشقيقة في ضحايا الاعتداءات الإرهابية التي حدثت بمدينة جاكرتا أمس الاول وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والمصابين.

من جانبه عبر فخامة الرئيس الإندونيسي عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الصادقة والنبيلة.

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