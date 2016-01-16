أخبار عاجلة

مراسلة صحيفة التايمز البريطانية || أبطال اليوم هم رجال وسيدات الشرطة الذين منعوا الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالأسكندرية. -
تغطية خاصة - النائب العام يتفقد موقع التفجير الذي وقع بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم -
تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب -
تغطية خاصة - النائبة مارجريت عازر: لن ينتهي الإرهاب في مصر أمنيآ .. والحل هو تغيير مناهج التعليم -
شهادات مروعة عن حادثة تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا عاصمة الحلوى في مصر -
أودينيزي يهزم جنوي في الكالتشيو.. وكالياري يخسر من تورينو -
كروتوني يفوز على الإنتر في الكالتشيو -
سباليتي يشيد بأداء صلاح ودجيكو مع الذئاب: «يمكننا الفوز بالدوري» -
استشهاد النقيب أسماء إثر إصابتها في تفجير كنيسة الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

3 خطوات تساعدك على اختيار نظام غذائى يحوّل جسمك إلى "ممشوق"

Google+ Print
3 خطوات تساعدك على اختيار نظام غذائى يحوّل جسمك إلى "ممشوق" 3 خطوات تساعدك على اختيار نظام غذائى يحوّل جسمك إلى "ممشوق"
صحة
>اتباع نظام غذائى صحى لا يعنى الامتناع عن تناول الطعام والشراب ذى السعرات الحرارية الكثيرة، كما يظن البعض، لكن هناك خطوات عليك اتباعها حتى يكون النظام صحيّا وفقا للمنهج العلمى، وهو ما تضمنه تقرير نشره الموقع الأمريكى "How cast" بعنوان "سر خطوات النظام الصحى السليم".

التقرير يؤكد اختلاف تأثير بعض النظم الغذائية بين فرد، وآخر فمثلا قد يحوّل نظام جسم فرد من السمنة المفرطة إلى "الممشوق" وعند اتباع شخص آخر لنفس النظام لا يؤثر فيه بنفس المقدار، وهذا يتطلب اتباع 3 خطوات ليكون النظام الغذائى سليما ومفيدا، وهى:

الخطوة الأولى
>

حساب مؤشر كتلة الجسم بقسمة الوزن بالكيلو جرامات على مربع الطول ليظهر مؤشر كتلة الجسم فإذا كان الناتج من 19 إلى 25 يكون جسمك مناسبا، أما اذا كان من 25 إلى 29 فهذا يعنى زيادة فى وزنك يجب التخلص منها، واذا كان الناتج أكثر من 29 فهذا معناه أنك تعانى من سمنه.

الخطوة الثانية
>

فى حالة وجود زيادة فى الوزن أو سمنة يجب استشارة الطبيب لتحديد النظام الغذائى المناسب لجسمك، وهذا يعنى أن تكون حذرا ولا تغير نظامك الغذائى فى حالة الشعور بالملل دون استشارة الطبيب كى لا تضر بنفسك.

الخطوة الثالثة
>

ليس معنى تناول غذاء صحى ترك النشاط البدنى والرياضى الخاص بك فعلى الأقل يجب ممارسة الرياضة نصف ساعة فى اليوم إن لم يكن أكثر، وبهذا يظهر نتيجة النظام الصحى عليك سريعا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365