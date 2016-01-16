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اجتماع تنسيقي لرفع مستوى الخدمة الإسعافية على الطرق بالقصيم

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اجتماع تنسيقي لرفع مستوى الخدمة الإسعافية على الطرق بالقصيم اجتماع تنسيقي لرفع مستوى الخدمة الإسعافية على الطرق بالقصيم

    ناقش اجتماع تنسيقي بين هيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم وقيادة القوة الخاصة لأمن الطرق جوانب ستسهم برفع مستوى الخدمة الإسعافية على الطرق السريعة، وآلية النقل الإسعافي وغير الإسعافي بطرق المنطقة.

وأكد المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالقصيم محمد الجعيثن أن قيادة القوة الخاصة لأمن الطرق إحدى الجهات التي لها دور فاعل ومساند أثناء الحوادث، وتهيئة بيئة مناسبة وآمنة لقيام الفرق الاسعافية الأرضية والجوية لتقديم الخدمات الطبية الاسعافية اللازمة على الطرق السريعة.

واستعرض الاجتماع حدود ونطاق المسافات التي تغطيها القوة الخاصة لأمن الطرق على الطرق السريعة، في جميع الاتجاهات في المنطقة ومدى تغطيتها بخدمة المراكز الإسعافية المنتشرة على الطرق السريعة ومابين المحافظات، وأقر الاجتماع اعتماد نماذج مناسبة تستخدم اثناء مباشرة الطرق السريعة من أمن الطرق من لحظة البلاغ حتى انتهاء الحدث.

حضر الاجتماع مدير إدارة التخطيط والتطوير بقوة أمن طرق القصيم العقيد عبدالرحمن السنتلي والرقيب أول سعد الحربي، ومدير عام الإدارة العامة للهيئة بمنطقة القصيم إبراهيم الحصان ومساعده للشؤون الفنية وليد اللهيميد ‏ومدير القيادة الميدانية عمر الشقحاء.

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