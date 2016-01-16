السديس يرعى ختام «الدورة العلمية في رحاب المسجد الحرام»

رعى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الحفل الختامي الذي أقامته الرئاسة ممثلة في الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد في المسجد الحرام، بمناسبة اختتام برنامج "الدورة العلمية في رحاب المسجد الحرام" الذي نظمته الإدارة من الفترة 29/3 - 4/4/1437ه.

وألقى الرئيس العام كلمةً عبر الهاتف حمد الله تعالى فيها على مامن به من إقامة الدورة العلمية الأولى لهذا العام، ورفع شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على ما يشهده الحرمان الشريفان من بذل وعطاء.

وحث د. السديس طلبة العلم على المضيّ قدماً في ثني الركب حول أهل العلم الراسخين، والتأصيل المنهجي العلمي لأنها طوق نجاة في هذه المرحلة من حياة الأمة، مختتماً حديثه بشكر المشايخ المشاركين في تقديم دروس الدورة، داعياً للجميع بدوام التوفيق والسداد.

وفي ختام الحفل شارك في تكريم الطلاب الشيخ د. علي بن عباس الحكمي عضو هيئة كبار العلماء والمدرس بالمسجد الحرام، والشيخ د. طلال بن محمد أبو النور المدرس بالمسجد الحرام بتسليم الشهادات وإهداء الحقائب العلمية لطلبة العلم المستفيدين من الدورة البالغ عددهم 300 طالب وطالبة.